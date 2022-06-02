روسيا تستقبل أكثر من 1.6 مليون لاجئ من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية، إنه ومنذ بداية الصراع، عبر الحدود الروسية مليون و615 ألفا و490 لاجئا من بينهم 262 ألفا و820 طفلا.

وأضاف المتحدث، أن من عبر الحدود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغوا 20 ألفا و280 لاجئا.

يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.