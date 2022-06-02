“خلال ساعات” إعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2022 الترم الثانى برقم الجلوس

يقدم لكم ثقفني، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2022 الترم الثانى برقم الجلوس، يستمر طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بالبحث عن الإعدادية، وذلك بعد أن تم ظهور النتائج في العديد من المحافظات المصرية، ويتبقى عدد آخر من المحافظات التي ستعلن عن ظهور نتيجة ثالثة إعدادي خلال الساعات القليلة القادمة، وتسود حالة من الترقب وسط أولياء الأمور وطلاب المرحلة الإعدادية بسوهاج، حيث يرغب الطلبة في التعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، وبحسب ما ذكره وكيل مديرية التربية والتلعيم بالمحافظة عربي أبو زيد، أكد على أن النتيجة ستظهر خلال الساعات القليلة القادمة، وفي الأسطر التالية نستعرض لكم رابط البوابة الإلكترونية للحصول على النتيجة فور اعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2022

أكدت مصادر في مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بأن المحافظ اللواء طارق الفقي، سيعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج خلال الساعات القليلة القادمة، حيث شارفت أعمال تصحيح ورصد الدرجات على الانتهاء، ويتم الآن رفع الدرجات على الكشوفات تمهيدا لاعتمادها رسميا ثم ظهورها، وستكون النتيجة متاحة بعد إعلانها رسميا لجميع الطلبة، حيث سيكون الاستعلام والتعرف على درجات الامتحانات إلكترونيا، حيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج عن طريق البوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة أو من خلال الرابط الموحد لوزارة التربية والتعليم عبر منصة الشهادة الإعدادية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 سوهاج

خاض طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الشهادة الإعدادية بتاريخ 14 مايو الماضي، حيث أدى الطلاب الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، وقد بلغ عد المتقدمين نحو 91.795 طالب وطالبة، وأدى اختبارات الدور الأول للشهادة المهنية نحو 1980 طالب وطالبة، وقد تم توزيع الطلبة على 15 لجنة على مستوى المحافظة، وفور انتهاء الطلاب من الامتحانات شرعت لجان الكنترول في أعمال التصحيح لكي يتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت، ويتسائل الكثير من الطلبة حول موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2022، حيث ستنعلن بعد اعتمادها من محافظ سوهاج، وسيتم الإعلان أسماء الطلاب الأوائل وتكون النتيجة متاحة أمام الطلبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس سوهاج

نوفر لكم روابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة سوهاج وبقية المحافظات.