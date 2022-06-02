نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الأن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم التاني 2022 رابط النتيجة بالإسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت رسمياً الأن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 بمحافظة سوهاج، بعد ان اعتمدها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 71%، على مستوى سائر إدارات ومدارس محافظة سوهاج، ويمكن الحصول على النتيجة الأن بالإسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، حيث أصبحت النتيجة متاحة للإستعلام، وقد أوضحت النتيجة حصول 22 طالب وطالبة على الدرجات النهائية، وهم الأوائل على مستوى محافظة سوهاج.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

شهدت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022، قيد 90 ألف و844 طالب وطالبة، بلغ عدد الحاضرين منهم للإمتحانات 90 ألف و234 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 63 ألف و774 طالب وطالبة، وفقاً لتصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج الدكتور عربي أبو زيد.

وقد تفوقت إدارة دار السلام التعليمية على سائر إدارات محافظة سوهاج التعليمية من حيث نسب النجاح، تلاها إدارة البلينا ثم إدارة جرجا التعليمية، وهم الإدارات الذين حصلوا الثلاث مراكز الأولى، ومن ثم باقي الإدارات على الترتيب وهي (المراغة – جهينة – سوهاج – أخميم – المنشأة – ساقتله – طهطا – طما).

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج

نوفر في “ثقفني” إمكانية الإستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 بمختلف المحافظات، يمكننا مساعدتكم في احضار النتيجة، عن طريق مراسلتنا في التعليقات بالأسفل وترك رقم الجلوس، مع العلم أن نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج، أصبحت متاحة الأن عبر موقعنا للإستعلام برقم الجلوس، من خلال ادخال رقم الجلوس في المربع بالرابط بالأعلى للحصول على النتيجة بالدرجات التفصيلية.

وقد تقدم السيد المحافظ بتهانيه للطلبة والطالبات الناجحين، متمنياً لهم أن يواصلوا تفوقهم ونجاحهم في المراحل الدراسية المقبلة، شاكراً لأعضاء الهيئة التعليمية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، مواصلتهم الجهد خلال العام الدراسي للإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج بالإسم

يوفر موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، إمكانية الإستعلام عن النتيجة برقم الجلوس، بينما يتم اعلان النتيجة بكشوفات الأسماء من خلال المدارس التابع لها، والتي تتولى تعليق النتيجة في مكان ملحوظ للطلبة، من أجل الإستعلام عن النتيجة بالإسم.