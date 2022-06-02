نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا نتيجتك.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2022 عبر موقع مديرية التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2022 عبر موقع مديرية التربية والتعليم، يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة، عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني والتي من المقرر إعلانها خلال الساعات القادمة عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع المواد الدراسية في الكنترولات وفقًا لتصريحات المسئولين بوزارة التربية والتعليم، بعد الانتهاء من أداء الطلاب الامتحانات خلال الشهر الماضي في جميع المدارس على مستوى المحافظة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، فى تصريحات صحفية له، إنه تم الانتهاء بشكل رسمي من عمليات تصحيح أوراق طلاب الشهادة الإعدادية في الكنترولات على مستوى المحافظة، وجارى حاليًا رصد الدرجات ومراجعتها في الكنترولات تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة البحيرة، من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خلال الساعات القادمة وتحميل نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني عبر موقع البوابة الإلكترونية الخاصة بمحافظة البحيرة موقع مديرية التربية والتعليم في نفس يوم إعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي، علي أن تكون النتائج في اليوم التالي في المدارس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2022

أدى نحو 121487 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 في محافظة البحيرة، داخل 651 لجنة موزعة على إدارات المحافظة الـ 18 بالإضافة إلى 34 طالبا وطالبة من طلاب التربية الخاصة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع داخل 4 لجان بإدارات شبراخيت ايتاى البارود وكفر الدوار ودمنهور وأربع طلاب من المكفوفين داخل لجنة مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور، وأجريت الإمتحانات وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية تزامنًا مع تفشي الموجة الخامسة من فيروس كورونا المستجد.

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة البحيرة 2022

وإليكم متابعينًا الأعزاء خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2022 لطلاب الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني علي مستوي المحافظة من خلال الدخول علي الرابط التالي وتنفيذ الخطوات المطلوبة.

أولًا: تسجيل الدخول على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة.

ثانيًا: ثم النقر علي كلمة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022.

ثالثًا: ثم البدء في كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح للطالب في مرحلة إتمام التعليم الأساسي.

رابعًا: ثم النقر علي كلمة بحث لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة البحيرة.

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يواصل أبنائنا الطلاب والطالبات في المرحلة الإعدادية، بالبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني عبر مؤشرات جوجل تزامنًا مع إقتراب إعتماد اللواء هشام عبد الغني آمنة، محافظ البحيرة، نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات خلال الأيام الماضية وجاري الآن تجميع ورصد الدرجات للطلاب والطالبات.

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