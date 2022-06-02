نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الواجب توافرها حتى يتم الإعفاء من تسديد قروض بنك التسليف وخطوات الإعفاء من القروض في المقال التالي
قدمت وزارة المالية السعودية إمكانية الإعفاء من سداد قيمة أقساط قروض بنك التسليف، إذا كان المقترض غير قادر على القيام بالسداد، وذلك وفق شروط محددة وخطوات لابد من القيام بإتباعها، ولذلك يبحث العديد من المواطنين عن معرفة الخطوات حتى يتم الاستفادة من هذه الخدمة، والان يمكنك متابعتنا لمعرفة كل التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع.
من أهم ما يبحث عنه الكثير من المواطنين في المملكة السعودية، وهو معرفة رابط الإعفاء الذي يتم من خلاله الإعفاء من تسديدة قيمة القروض التي تم الحصول عليها من بنك التسليف، وهذا ما تم إتاحته من قبل وزارة المالية السعودية، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التي سوف نتعرف عليها الآن من خلال هذا المقال يمكنكم متابعتنا الان.
خطوات الإعفاء من بنك التسليم برقم الهوية
من الممكن الحصول على إعفاء للحاصلين على قرض بنكي تمويلي، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- لابد من القيام بالتوجه إلى أقرب فرع من فروع بنك التسليف، وذلك لتقديم الأوراق اللازمة.
- يتم تقديم في فرع البنك صور من بطاقة الأحوال الشخصية بشرط أن تكون سارية المفعول.
- عرض بطاقة العائلة المقيد بها جميع أفراد العائلة الخاصة بالعميل.
- تقديم أيضًا صورة خاصة بالتقرير الطبي الخاص بالعميل.
- لابد من عرض تقرير عن التفاصيل المالية لدى هذا العميل والأسباب التي دفعته لتقديم الإعفاء من البنك.
- بعد ذلك يتم رفع الكلب إلى خدمة العملاء الخاص بالبنك.
- ثم يتم بعد ذلك القيام بدراسة ومراجعة هذا الطلب الذي تم تقديمه من قبل وزارة المالية، ووزارة التنمية الاجتماعية.
- بعد الانتهاء يتم قيام العميل بمليء العديد من البيانات الخاصة له مثل اسم العميل الرباعي، ورقم الهوية، ورقم الحفيظة.
الشروط الواجب توافرها حتى يتم الإعفاء من تسديد قروض بنك التسليف
قد حدد بنك التسليف العديد من الشروط اللازمة توافرها حتى يتم الإعفاء من تسديد قيمة القرض البنكي، واهم هذه الشروط هي كالاتي:
- من أهم الشروط أن يكون هذا المقترض سعودي الجنسية.
- لابد من توافر جميع الأوراق اللازمة، والمطلوبة ليتم الموافقة على الاعفاء البنكي.
- التأكد من عدم تقديم هذا العميل على قرض اخر من بنك آخر بداخل المملكة.
- تقديم تقرير طبي يدل على التعرض لعزر صحي أو حدوث حادث قد إصابة بمشكلة صحية قد تمنعه من القدرة على تسديد القرض.
- التأكد من أن كل المعاملات السابقة التي قام بها هذا العميل سليمة وتم قضائها بشكل كامل.
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