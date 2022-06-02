المجر تعرقل فرض عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال الدبلوماسيون، إن بودابست رفضت إدراج رأس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية البطريرك كيريل على القائمة الأوروبية، وفقا لما أوردته وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

يشار إلى أن قادة دول الاتحاد، كانوا قد أعلنوا فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تضمّنت خصوصاً إدراج بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل على القائمة الأوروبية السوداء، كذلك تضمنت خفض واردات الاتحاد الأوروبى من النفط الروسى بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجارى.

كما تضمنت العقوبات إقصاء ثلاثة مصارف روسية، بينها "سبيربنك" الأكبر على الإطلاق فى روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية.