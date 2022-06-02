دولة جديدة تتوقف عن دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الداخلية البولندية، إنه سيتم التوقف عن صرف بدل الإعانة اليومى لجميع اللاجئين الأوكرانيين، باستثناء ذوى الاحتياجات الخاصة والحوامل والأمهات اللواتى يعلنَ عددا من الأطفال، مشيرة إلى أن القرار سوف يسرى بدءا من 1 يوليو.
ويأتى القرار، وفقا لما جاء فى بيان السلطة، كمحفز لتشجيع اللاجئين على البدء فى العمل وتلبية احتياجاتهم بأنفسهم، كما أن هذا القرار "يظهر إلى حد ما أن الدعم يقترب من نهايته، وقد حان الوقت للعودة إلى أوكرانيا"، وفقا لصحيفة "رجيشبوسبوليتا" البولندية.
يشار إلى أنه قد وصل إلى بولندا، حتى منتصف مايو الماضى، أكثر من 3 ملايين لاجئ أوكرانى منذ بداية العملية الروسية.
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