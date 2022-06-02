إنتاج قياسى.. القمح الأسترالى بديل جديد لـ«الروسى والأوكرانى»

جدة - نرمين السيد - ووفقا لتقديرات "أيكون كومودوتيز"، أنهى المزارعون فى أستراليا، التى أصبحت ثانى أكبر مصدر للقمح فى العالم فى 2021-2022، زراعة محصول العام الحالى من القمح على مساحة بلغت 35.7 مليون فدان وهى أعلى مساحة على الإطلاق، كما بدأ تجار ومحللون يتوقعون أن يكون الإنتاج الكلى بين 30 و35 مليون طن.
وكانت إمدادات القمح العالمية قد انخفضت هذا العام بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التى أوقفت الشحنات من أحد أهم مناطق التصدير فى العالم، ودفعت أسعار الحبوب إلى تسجيل زيادة حادة وأثار مخاوف من أزمة غذاء عالمية.
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