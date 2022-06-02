جدة - نرمين السيد - أكد مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، على الالتزام الصارم من قبل الولايات المتحدة بالمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسى "الناتو" والخاصة بالدفاع عن أى دولة عضو بالحلف إن تعرضت لهجوم.





وقال أدريان واتسون المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى - فى بيان صدر عن البيت الأبيض - إن هذا جاء خلال اتصال هاتفى اليوم بين سوليفان وبين كبار مستشارى الأمن والسياسة الخارجية والدفاع فى دول البلطيق الحلفاء (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) لمناقشة قضية الأمن الأوروبى فى ضوء الهجوم الروسى على أوكرانيا. وأشار المتحدث إلى أن المشاركين فى الاتصال ناقشوا كذلك جهود تعزيز الدفاع والأمن الجماعيين، إضافة إلى الترتيبات لعقد قمة حلف "الناتو" فى العاصمة الإسبانية مدريد يومى 29 و 30 يونيو الجارى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصريح جديد من واشنطن لدعم الناتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.