العالم اليوم - مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 يونيو 2022 10:18 صباحاً - قتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، الخميس، أثناء هدم القوات منزل فلسطيني قتل إسرائيليين في هجوم بوقت سابق من هذا العام، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن الرجل يدعى أيمن محيسن ويبلغ من العمر 29 عاما.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته العاملة في مخيم الدهيشة للاجئين في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية تعرضت للرشق بالحجارة والعبوات الناسفة، وردت بالذخيرة الحية.

في غضون ذلك، أضاء انفجار ناجم عن هدم منزل في قرية يعبد بالضفة الغربية سماء فجر الخميس، وأظهر تسجيل مصور نشره الجيش الإسرائيلي جنودا يجهزون المنزل لعملية الهدم، وانفجارا دمر المبنى المكون من 3 طوابق.

وقال الجيش إن قواته اشتبكت مع مسلحين فلسطينيين في الموقع.

وقالت إسرائيل إن الفلسطيني الذي هدم منزله قتل 5 أشخاص في مدينة بني براك في مارس الماضي.

والأربعاء قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين، أحدهما امرأة قيل إنها كانت تحمل سكينا.

وازدادت حدة التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين مؤخرا، بسبب اشتباكات وانتهاكات إسرائيلية في المسجد الأقصى، ومقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي قال شهود عيان إنها قتلت بنيران إسرائيلية.

وقتل ما لا يقل عن 19 شخصا في هجمات شنها فلسطينيون خلال الأشهر الأخيرة، فيما قتلت إسرائيل 35 فلسطينيا على الاقل، بعضهم خلال اشتباكات مع قوات إسرائيلية، بينما قتل آخرون أثناء إلقاء الحجارة أو القنابل الحارقة على القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفقا للرواية الإسرائيلية.