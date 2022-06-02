العالم اليوم - الذهب يستقر بدعم من انخفاض العائد على سندات الخزانة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 يونيو 2022 10:18 صباحاً - تلقت أسعار الذهب دعما من انخفاض طفيف للعائد على سندات الخزانة الأميركية ومواجهته ضغوطا من ارتفاع الدولار.

وبحلول الساعة 0305 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1844.57 دولار للأونصة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1846.80 دولار للأونصة.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام، الأمر الذي عزز الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

لكن استقرار الدولار بعد بلوغه أعلى مستوى خلال أكثر من أسبوع أمس الأربعاء جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، لكن زيادة معدلات الفائدة الأميركية في المدى القصير تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 21.77 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.7% إلى 989.50 دولار للأونصة.

وصعد البلاديوم 0.2% إلى 2001.15 دولار للأونصة.