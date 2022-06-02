نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الغربية الترم الثاني برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينشر لكم ثقفني، رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الغربية الترم الثاني برقم الجلوس، يترقب عشرات الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بالغربية من الطلبة الذين خاضوا الامتحانات النهائية الفصل الدراسي الثاني، موعد الإعلان وظهور نتيجة ثالثة إعدادي، وبحسب مصادر في مديرية التربية والتعليم من المقرر أن تظهر نتائج الإعدادية خلال وقت قريب في الساعات القليلة القادمة، ويسعى الطلبة وأولياء الأمور إلى التعرف والحصول على نتائج امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023، وفي سطور هذا المقال نقدم لكم طريقة الاستعلام عن النتائج فور اعتمادها من محافظ الغربية.

فخلال الآونة الأخيرة يتساءل أعداد كبيرة من طلاب وطالبات وأولياء أمورهم عن رابط الاستعلام عن النتائج بمحافظة الغربية، حيث من المنتظر اعتماد النتيجة في أي لحظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الغربية

قالت مديرية التربية والتعليم بالغربية بأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني ستظهر بشكل إلكتروني، حيث سيتمكن جميع الطلبة من الاستعلام والتعرف على درجات الامتحانات إلكترونيا، وذلك للتسهيل على الطلبة الاطلاع على النتائج دون الذهاب للمدارس، وكشفت مصادر في الوازرة عن أعداد الطلاب والطالبات الذين أدوا الامتحانات النهائية، حيث تقدم لأداء الاختبارات 88 ألف و870 طالب وطالبة، فيما كان عدد الطلاب الحاضرين نحو 88 ألف و723 طالب وطالبة، وقد جرت الامتحانات وسط إجراءات مشددة، حيث حرصت الوازرة على الحافظة على سلامة الطلبة والقائمين على الامتحانات من تفشى وباء كورونا.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية لعام 2022

فور إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية 2022، ستتوفر للاستعلام من خلال عدة طرق، حيث يمكن للطالب الحصول على النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية التابعة للغربية، كما أتاحت وزارة التربية والتعليم لجميع طلاب الإعدادية سواء في محافظة الغربية أو في بقية المحافظات الاستعلام عن النتيجة من خلال منصة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، ويمكن أيضا للطلبة معرفة النتيجة في اليوم التالي من إعلانها، حيث يتوجه الطالب للمدرسة المقيد بها، وستكون كشوفات النتائج معلقة في فناء المدرسة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الغربية

يتاح الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالغربية من خلال اختيار المحافظة التابع لها الطالب، ثم ادخال بيانات الطالب والنقر على عرض النتيجة.



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