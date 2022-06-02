ضجة بعد تأكيد البيت الأبيض تصريح بايدن: السعودية منبوذة وستدفع الثمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 09:28 صباحاً - أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن كلام الرئيس جو بايدن حول أن "السعودية منبوذة وستدفع الثمن"، "لا يزال قائما"، مما أثار تفاعلا في ضوء زيارته المتوقعة إلى الرياض.

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وفي سؤال خلال الإحاطة الصحفية اليومية بالبيت الأبيض، حيث نص السؤال: "قيمت الاستخبارات الأمريكية بأن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يقف وراء قتل الإعلامي جمال خاشقجي وقال الرئيس إنه سيدفع السعودية لدفع الثمن وإن المملكة منبوذة، كيف تتوافق تقارير نية الرئيس الأمريكي زيارة السعودية والالتقاء بولي العهد مع هذه التصريحات السابقة؟".

وردت جان بيير قائلة: "أولا دعني أقول أن كلماته (بايدن) لا تزال قائمة اليوم الكلمات التي قدمتها أنت، ليس لدي معلومات عن الزيارة أو الإعلان عنها وعليه ليس لدي المزيد لأقدمه لكم في هذا الوقت".

واستطرد الإعلامي قائلا: "نرغب بمعرفة ما الثمن الذي دفعته السعودية للآن حيال مقتل صحفي (جمال خاشقجي) ليظهر أن الرئيس يكافئهم بزيارة"، لترد بيير قائلة: "أفهم سؤالك ولكن ليس لدي إعلان حول زيارة في الوقت الحالي ولهذا ليس هناك نقاش لأجيبك".

وكانت تصريحات مسؤولين أمريكيين لـCNN حول ترتيب لقاء محتمل بين بايدن، وبن سلمان، قد أثارت تفاعلا أبرز التحول الكبير لسياسة الإدارة الأمريكية تجاه المملكة التي وصفها بايدن في تصريحات سابقة بأنها "منبوذة".

والاجتماع المتوقع أن يجري الشهر المقبل، سيأتي بعد شهور من النشاط الدبلوماسي ويمثل تحولا لرئيس أمريكي أعلن ذات مرة أن المملكة العربية السعودية "بلا قيمة اجتماعية".