جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه وبعد اإجراء 971 فحصا تم تسجيل 13 إصابة وتعافي 19 مصابا ولم يتم تسجيل أية وفيات.
وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 59154، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء 57958، بينما إجمالي الوفيات 982 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا فى موريتانيا.. تسجيل هذا العدد من الإصابات خلال يوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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