كورونا فى موريتانيا.. تسجيل هذا العدد من الإصابات خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه وبعد اإجراء 971 فحصا تم تسجيل 13 إصابة وتعافي 19 مصابا ولم يتم تسجيل أية وفيات.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 59154، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء 57958، بينما إجمالي الوفيات 982 حالة.