موعد التسجيل في الحج 1443 وطريقة التقديم عبر وزارة الحج والعمرة والمستندات المطلوبة

موعد التسجيل في الحج 1443 وطريقة التقديم وشروطه، مع اقتراب موسم الحج يبدأ عدد كبير جدًا من المواطنين السعوديين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية حيث تعد فريضة الحج من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد الى ربه، وكان هناك الآلاف الذين ينتظرون اعلان وزارة الحج والعمرة عن بدء موعد التسجيل في موسم الحج لهذا العام 1443، وأمس أعلنت الوزارة عن الموعد وهو بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق 9 من ذو القعدة 1443 حيث يستطيع كافة المواطنين المقبلين على التقديم على أداء فريضة الحج هذا العام التقديم ولكن بعد توافر الشروط التي حددتها الوزارة للحصول على تصريح الحج.

موعد التسجيل في الحج لهذا العام 1443

كان هناك الكثيرين الذين ينتظرون موعد تحديد التسجيل في الحج لهذا العام 1443، وقد تم تحديد الموعد بدء التسجيل لموسم الحج لهذا العام 1443 بدء من يوم الخميس الموافق 9 ذو القعدة 1443 الموافق 8 يونيو 2022، يستطيع كافة المواطنين السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية بتسجيل في الحج لهذا العام عبر بوابة مسار التابعة إلى وزارة الحج والعمرة.

طريقة التسجيل في الحج لهذا العام 1443

لقد وضحت وزارة الحج والعمرة السعودية طريقة التقديم في الحج لهذا العام 1443 وهو إلكتروني عبر بوابة مسار، وطريقة التقديم هي:

في البداية يقوم المواطن بالدخول إلى بوابة مسار الإلكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة.

بعد ذلك قم بالدخول إلى القائمة الرئيسية واختيار حجز الخدمات.

ثم قم بالضغط على طلب الحجز.

بعد ذلك قم بتحديد عدد الحجاج التي تريد الحصول عليها.

ثم قم بتحديد المدنية المقيم بها.

سيظهر امامك مجموعة من البرامج قم باختيار برنامج الحج التي تريد الإشتراك فيه.

سيطلب منك إدخال بعض بياناتك الشخصية ( رقم الهوية، تاريخ الميلاد، محل الإقامة).

ثم قم بتسديد الرسوم المطلوبة للحصول على تصريح الحج بالدخول إلى خدمة سداد.

بعد ذلك سيتحصل على تصريح الحج.

المستندات المطلوبة للحج هذا العام 1443

لكى تستطيع الحصول على تصريح الحج لهذا العام لابد من تقديم بعض المستندات وهي: