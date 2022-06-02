نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي.. متى ينزل راتب الضمان لهذا الشهر في المقال التالي
موعد صرف الضمان الاجتماعي، يعيش الآلاف من مستفيدي الضمان الاجتماعي حالة من الترقب بشكل شهرى انتظارا لنزول المعاش فى حساباتهم البنكية من أجل إعانتهم على ظروفهم المعيشية، وتعد دفعة المعاش لشهر مايو 2022 هى الدفعة السادسة لصرف الضمان الاجتماعي منذ أن تم تفعيله فى شهر نوفمبر الماضي عام 2021، والذي كان يتم صرفه عادة فى بداية كل شهر ميلادي لكل من تثبت أهليته واستحقاقه للمعاش، وتتزايد أسئلة المواطنين كل شهر عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور وهو ما سوف نوضحه فى الآتي لمعرفة ميعاد نزول معاش الشهر الحالي، ومتى ينزل راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد.
موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر مايو – يونيو 2022
تعد دفعة المعاش المقررة لشهر شوال أو مايو هى الدفعة السادسة لصرف معاش الضمان الاجتماعي منذ أن تم تطويره، وقد تقرر موعد صرف هذه الدفعة ليكون يوم الأربعاء الأول من شهر يونيو 2022 والذي يوافق يوم 2 من شهر ذو القعدة 1443.
وكانت قد قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية أنه تم مد الفترة المتاحة للتسجيل فى الضمان الاجتماعي حتى يوم 30 أكتوبر 2022 والذي يوافق يوم 5/ 4 / 1444هجريا، وأكدت أنه لم يتم إيقاف صرف المعاش لأي شخص طالما ظل مستوفيا لكافة شروط الأهلية والعمل بها.
شروط التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور 1443
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم فى المملكة، ويستثنى من ذلك المرأة غير السعودية المتزوجة من رجل سعودي، المطلقة والأرملة الغير سعودية ولديها أبناء سعوديين، أبناء المطلقة والأرملة السعودية من رجل غير سعودي الجنسية، والأيتام وذوى الإعاقات الذين يحملون بطاقات تنقل خاصة بهم.
- أن يكون الحد الأدنى لدخل الأسرة أقل من راتب المعاش المخصص وهو 1100 ريال لعائل الأسرة، و 550 ريال لكل فرد بها.
- الالتزام الكامل للخدمات الصحية والتعليمية التي سوف تقدمها الوزارة لأسر المستفيدين، وبرامج التأهيل والتدريب التي سوف تقدم للمواطنين القادرين على العمل.
- إذا كان هناك فرد من الأسرة يقيم بخارج المدينة من أجل دراسته فهذا لا يؤثر على مدى استحقاق الأسرة للمعاش.
- ألا يكون للمتقدم أي أصول عالية القيمة.
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