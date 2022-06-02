موعد نزول الضمان الاجتماعي.. متى ينزل راتب الضمان لهذا الشهر

موعد صرف الضمان الاجتماعي، يعيش الآلاف من مستفيدي الضمان الاجتماعي حالة من الترقب بشكل شهرى انتظارا لنزول المعاش فى حساباتهم البنكية من أجل إعانتهم على ظروفهم المعيشية، وتعد دفعة المعاش لشهر مايو 2022 هى الدفعة السادسة لصرف الضمان الاجتماعي منذ أن تم تفعيله فى شهر نوفمبر الماضي عام 2021، والذي كان يتم صرفه عادة فى بداية كل شهر ميلادي لكل من تثبت أهليته واستحقاقه للمعاش، وتتزايد أسئلة المواطنين كل شهر عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور وهو ما سوف نوضحه فى الآتي لمعرفة ميعاد نزول معاش الشهر الحالي، ومتى ينزل راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر مايو – يونيو 2022

تعد دفعة المعاش المقررة لشهر شوال أو مايو هى الدفعة السادسة لصرف معاش الضمان الاجتماعي منذ أن تم تطويره، وقد تقرر موعد صرف هذه الدفعة ليكون يوم الأربعاء الأول من شهر يونيو 2022 والذي يوافق يوم 2 من شهر ذو القعدة 1443.

وكانت قد قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية أنه تم مد الفترة المتاحة للتسجيل فى الضمان الاجتماعي حتى يوم 30 أكتوبر 2022 والذي يوافق يوم 5/ 4 / 1444هجريا، وأكدت أنه لم يتم إيقاف صرف المعاش لأي شخص طالما ظل مستوفيا لكافة شروط الأهلية والعمل بها.

شروط التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور 1443