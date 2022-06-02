تاريخ صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الدفعة السادسة في الراجحي وجميع البنوك استعلم من sbis.hrsd حيث يعد الضمان الاجتماعي المطور إحدى أكثر المواضيع التي يتم تداولها خلال الفترة الأخيرة بين المواطنين السعوديين حيث يهتم قطاع كبير من مستحقي الضمان الاجتماعي بمتابعة أخباره للتعرف على شروط الانضمام إليه وموعد صرف الدفعات الجديدة منه، ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام يعمل حالياً بالتوازي مع الضمان الاجتماعي القديم إلا أنه سيتم إلغاء الأخير عقب إنتهاء المدة المحددة، وفي هذا الصدد نستعرض معكم مقال اليوم والذي نقدم من خلاله تفاصيل كاملة عن نظام الضمان الاجتماعي المطور وموعد صرفه وطريقة الحصول عليه.

تاريخ صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الدفعة السادسة

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم صرف الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي المطور بداية من شهر يونيو القادم وأنه سيتم إيداع المبالغ الخاصة بالضمان في البنوك الوطنية مع بداية كل شهر، وأضافت أنه لن يتم إخراج أي فرد مستحق للدعم من منظومة الضمان المطور وذلك رداً منها على الشائعات التي انتشرت مؤخراً بخصوص استبعاد بعض المواطنين المستحقين للضمان الاجتماعي من المنظومة الجديدة ونوهت على المواطنين بضرورة تلقي المعلومات من مصادر مؤكدة وموثوقة حتى لا ينساقوا وراء الشائعات التي تهدف لإثارة البلبلة وسخط الجماهير.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور

ولكي تضمن الحكومة وصول الدعم إلى مستحقيه حرصت على تحديد مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية باستثناء بعض الفئات وهي (المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أبناء الأرامل والمطلقة من سعودي، المطلقة والارملة الأجنبية ولديها أبناء سعوديين، أصحاب الاحتياجات الخاصة.

أن يقل الدخل الشهري للأسرة أو الفرد عن الحد المانع وهو 1100 ريال لرب الأسرة و550 ريال للفرد.

التعهد بالالتزام بإجراء التدريبات المهنية التي ستؤهله إلى سوق العمل.

يشترط عدم إقامة المتقدم للحصول على المعاش في إحدى مراكز الإيواء الخاصة بالدولة.

يشترط عدم امتلاك أصول مرتفعة القيمة.

وقد أكدت وزارة الموارد البشرية أن الانتقال لن يحدث تلقائياً من المنصة القديمة إلى المنصة الجديدة وأنه يجب تقديم طلب بالانتقال لمنصة الضمان المطور في حالة استيفاء الشروط المذكورة سابقاً.