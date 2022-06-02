نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البوابة الالكترونية .. نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس نتائج الصف الثالث الاعدادي ترم ثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022, حيث إنهم في حالة قلق منذ انتهاء الامتحانات خلال الفترة السابقة، ولقد وضحت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة سوف تظهر في جميع المحافظات واحدة تلو الأخرى وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات والإعلان عن ظهروها بشكل رسمي، وذلك عن طريق لينك بوابة نتائج التعليم الاساسي الرسمي الذي يمكن الاستعلام من خلاله برقم الجلوس والاسم فقط.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022

يرغب الكثير من اولياء الامور في الاطمئنان على أولادهم, وذلك بسبب أن ذلك العام الدراسي كان صعبا على الطلاب, وخاصة أن هذا العام كان قصيرا, حيث بدأ العام الدراسي في شهر اكتوبر وانتهي بعد رمضان بوقت قصير, ولذا يريد الكثير من الطلاب والطالبات في معرفة النتيجة الخاصة بهم, وسوف تظهر نتائج جميع المحافظات واحدة تلو الأخرى من خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي الرسمي, وسوف يتم معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي لعام 2022 من خلال رقم الجلوس والاسم والرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس والاسم عن طريق بوابة نتائج التعليم الاساسي الرسمي المتوفر على الإنترنت، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولا: قم بالدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي الرسمي، وقم بتسجيل الدخول عليه.

ثانيا: قم باختيار نتائج صفوف النقل من القائمة الرئيسية, ثم قم باختيار نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022.

ثالثا: قم باختيار نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني لعام 2021-2022.

رابعا: قم بكتابه اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

خامسا: قم بكتابة الرقم القومي الخاص بالطالب والذي هو موجود في شهادة الميلاد بشكل صحيح.

سادسا: قم بالضغط على زر استعلام، وسوف تظهر النتيجة على الشاشة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أتاحت للطلاب وأولياء الأمور إمكانية طباعة النتائج إلكترونيا حتى لا يحتاجوا لزيارة المدارس أو أي إدارة تعليمية للحصول على هذا المستند الرسمي الذي يشير إلى نجاح الطالب أو رسوبه.

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