نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدأ ايداع الضمان الاجتماعي المطور الدفعة السادسة 1443 لشهر يونيو عبر رابط sbis.hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد الضمان الاجتماعي المطور تم الإعلان عن موعد الضمان الاجتماعي المطور حسب النظام الجديد بشكل رسمي من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث قامت منصة الدعم والحماية الاجتماعية الخاصة بتلقي طلبات التقديم في الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443 في آخر العام الميلادي السابق وحسب النظام المتبع الخاص بالبرنامج فمن المعروف أنه يتم الإفصاح عن نتائج المستحقين في نظام الضمان الاجتماعي الجديد بشكل متسلسل على دفعات، لذلك نعرض لكم الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.

موعد الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بتلقي طلبات التقديم في نظام الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1443 ه‍ بدءاً من يوم السبت الموافق 15من شهر ربيع الثاني لعام 1443 الموافق 23 من شهر نوفمبر للعام السابق بعد الانتهاء من برنامج الضمان الاجتماعي الجديد وفق البيان الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين.

قد تم أطلاق النظام المطور للضمان الاجتماعي حسب القرارات الموجهة للوصول إلى الأهداف المنوط بها لإتاحة برامج الحماية الاجتماعية من حيث تقديم المبادرات المالية وخدمات التدريب والتعيين للأفراد والتأكد من وصول الأموال الخاصة بالزكاة إلى الفئات المحتاجة للأموال.

قامت الوزارة بالإعلان أنها ستبدأ في فحص أحقية الأفراد المتقدمين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي لأول مرة للإعلان نتائج الأفراد المستحقين عقب الانتهاء من فحص الطلبات الموجودة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية وبعدها يتم مبالغ المعاش الشهري للأفراد المستحقين.

نتائج أهلية الدفعة السادسة للضمان الاجتماعي المطور

قامت الوزارة بالإعلان أنه في تاريخ الأثنين 3 شوال من عام 1443ه‍ الموافق 23 مايو 2022 م عن نتائج الأفراد المستحقين في الدفعة السادسة لنظام الضمان الاجتماعي المطور ويتم الاستعلام عن النتائج من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد وذلك عن طريق منصة الدعم والإعانات الاجتماعية.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

قامت وزارة البشرية والتنمية الاجتماعية بأطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية لتلقي طلبات التقديم وذلك يتم في خلال 6 أشهر للمتقدمين الحاليين لكن الأفراد الجدد فيتاح التصحيح في نظام الضمان الاجتماعي الجديد باستمرار وذلك من خلال الرابط الاجتماعي sibs. Hrds. Gov. Sa.