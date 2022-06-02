إدانة أممية بعد استهداف قافلة لوجستية تابعة لـ حفظ السلام فى مالى

جدة - نرمين السيد - ونقل الموقع الرسمى للأمم المتحدة عن المتحدث باسم المنظمة، ستيفان دوجاريك قوله إن "الأمين العام شجب الهجوم .. إنه تذكير مأساوى بتعقيد تفويض بعثة الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام التابعة لها، والتهديدات التى يواجهها جنود حفظ السلام على أساس يومى".

وقد بعث الأمين العام للأمم المتحدة بأحر التعازى لأسرة جندى حفظ السلام الراحل، ولشعب وحكومة الأردن، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الممثل الخاص للأمين العام فى مالى، القاسم وين، أنه على الرغم من الصعوبات، لا تزال البعثة المتكاملة مصممة على دعم شعب وحكومة مالى فى سعيهما لتحقيق السلام والأمن.

وقال فى بيان "أدين بشدة هذا الهجوم الذى يأتى فى إطار الجهود اليائسة للجماعات الإرهابية لعرقلة السعى من أجل السلام فى مالى وتنفيذ تفويض مينوسما".

يشار إلى أن قافلة قوات حفظ السلام تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل أعضاء مشتبه بهم فى مجموعة إرهابية باستخدام أسلحة خفيفة وراجمات صواريخ، وأصيب أربعة جنود أردنيين من قوات حفظ السلام يخدمون فى بعثة الأمم المتحدة فى مالى "مينوسما" فى الهجوم، توفى أحدهم متأثرا بجراحه بعد إجلائه.

ويأتى الهجوم فى الوقت الذى كان فيه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة فى حالات الطوارئ، مارتن جريفيث فى مالى حيث استمع مباشرة إلى الأشخاص المتضررين من الأزمة فى البلاد، بهدف فهم الوضع الإنسانى والاستجابة له بشكل أفضل، ولزيادة الوعى الدولى بشأن الوضع الإنسانى المتدهور والتحديات التى تؤثر على المنطقة.