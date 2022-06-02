الولايات المتحدة تعتزم بيع طائرات مسيرة مسلحة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة "رويترز"، إن الولايات المتحدة تخطط لبيع أوكرانيا أربع طائرات بدون طيار من طراز "MQ-1C Gray Eagle" يمكن تسليحها بصواريخ "هيلفاير" لاستخدامها فى ساحة المعركة ضد روسيا، حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع.





وأضافت المصادر إن بيع الطائرات بدون طيار المصنوعة من شركة جنرال أتوميكس قد يحظره الكونجرس، مضيفة أن هناك أيضًا خطر حدوث انعكاس فى السياسة فى اللحظة الأخيرة قد يؤدى إلى إفساد الخطة، التى كانت قيد المراجعة فى البنتاجون لعدة أسابيع.

وتستخدم أوكرانيا عدة أنواع من الأنظمة الجوية غير المأهولة ذات المدى القصير الأصغر ضد القوات الروسية التى بدأت عملية عسكرية فى البلاد فى أواخر فبراير الماضى.

ووفقًا لـ رويترز"، تمثل طائرات "جراى إيجل" يمثل قفزة فى التكنولوجيا لأنه يمكن أن يطير لمدة تصل إلى 30 ساعة أو أكثر اعتمادًا على مهمته ويمكنه جمع كميات هائلة من البيانات لأغراض استخبارية.

ويمكن أن تحمل "جراى إيجلز"، وهى نسخة الجيش الأمريكى من طائرة "بريداتور" بدون طيار المعروفة على نطاق واسع، ما يصل إلى ثمانية صواريخ "هيلفاير قوية".

وقال مسؤول أمريكى إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم إخطار الكونجرس بالبيع المحتمل لأوكرانيا فى الأيام المقبلة مع إعلان عام متوقع بعد ذلك.

وأحال متحدث باسم البيت الأبيض الاستفسارات إلى وزارة الدفاع، فيما قال المتحدث باسم "البنتاجون" إنه "لا يوجد شيء يمكن الإعلان عنه".

قال المسؤول الأمريكى وأحد الأشخاص المطلعين إنه تم تخصيص الأموال من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية البالغة 40 مليار دولار التى تم تمريرها مؤخرًا لتمويل كل من البيع المحتمل والتدريب اللازمين للطائرات بدون طيار.