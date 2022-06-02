اليابان وفرنسا تتفقان على أمر مهم بشأن الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية اليابانية فى بيان صحفى، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن كيشيدا قال لماكرون خلال محادثاتهما الهاتفية إنه يعلق أهمية كبيرة على التعاون الياباني-الفرنسى فى حماية النظام الدولى القائم على القواعد الذى قوضته العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا وتحقيق حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندى والهادئ.

وأشاد كيشيدا بالعلاقات الثنائية، واصفا طوكيو وباريس بالـ"شريكين على نحو خاص" فى معالجة القضايا العالمية والإقليمية.

ومن جانبه، أعرب ماكرون عن دعمه لموقف اليابان الواضح بشأن الأزمة فى أوكرانيا، قائلا إنه يأمل فى تعميق العلاقات الأمنية والاقتصادية الثنائية.

وأكد الزعيمان ضرورة أن تفرض مجموعة السبع، التى تضم الدولتين، عقوبات على روسيا ومواصلة تقديم مساعداتها لأوكرانيا.

واتفق كيشيدا وماكرون على التعاون فى ضمان أمن الغذاء والطاقة والتعامل مع القضايا الإقليمية مثل كوريا الشمالية.

وكانت المحادثة التى استمرت 25 دقيقة تقريبًا هى الأولى منذ إعادة انتخاب ماكرون كرئيس لفرنسا فى شهر أبريل الماضى.