روسيا توجه تحذيرا عاجلا إلى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقال كونستانتين غافريلوف، رئيس الوفد الروسى خلال مباحثات فيينا حول قضايا الأمن العسكرى وضبط التسلح: "يمكن أن تصيب الصواريخ الأمريكية فى الجزيرة الدنماركية أهدافا روسية فى منطقة كالينينغراد، ما يُشكل تصعيدا غير مقبول للصراع"، وفق ما ذكره موقع وزارة الخارجية الروسية.

وأضاف غافريلوف: "فى 24 مايو، تم نشر منظومات الصواريخ والمدفعية الأمريكية M142 HIMARS مع صواريخ عملياتية تكتيكية بمدى 500 كيلومتر، كجزء من التدريبات العسكرية Defender Europe 2022 فى جزيرة بورنهولم، للقيام بمهمة محتملة وهى ضرب أهداف فى مناطق كالينينغراد".

وتابع: "نحذر بشدة الولايات المتحدة وتابعيها من أن أى خطوة من هذا القبيل ستعتبر هجوما عسكريا على بلدنا وستؤدى حتما إلى تصعيد غير مقبول للصراع".