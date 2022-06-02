الآن.. رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول بالعراق من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq

رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول، ينتظر آلاف من الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق، حيث انتهت الاختبارات في جميع محافظات دولة العراق بأمان وسط إجراءات وقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب من تفشي فيروس كورونا، كما قام مديري الإدارات التعليمية بالعراق بالمرور على جميع المدارس الابتدائية والتى أقيمت فيها اختبارات الصف السادس الابتدائي الدور الأول، لمتابعة مدى حرص المدرسين والطلاب على تنفيذ الإجراءات الوقائية والأمنية ومنع حالات الغش، والاستماع إلى ملاحظات أو شكاوى الطلاب، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية بأنه تتم عمليات التصحيح في شكل دقيق لرصد درجات الطلاب دون أي أخطاء.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول

انتهت امتحانات السادس الابتدائي الدور الاول بالعراق يوم الأربعاء الماضي الموافق 25 من شهر مايو، وبدأت عمليات التصحيح في كنترولات كل محافظة، حيث تتم عمليات التصحيح وبعدها المراجعة على الدرجات ثم كتابة الدرجات النهائية، ورفع النتيجة إلى المحافظين حتى يتم اعتمادها والإعلان عن الأوائل، ثم يتيح لجميع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال رابط الإدارات التعليمية، ويمكنك الإستعلام عن النتيجة من خلال إتباع الآتي.

قُم بالذهاب إلى محرك جوجل وكتابة وزارة التربية والتعليم العراقية.

اضغط على الموقع بعد التحميل.

اختر عرض نتائج الامتحانات.

لابد من تحديد نتيجة الصف السادس الابتدائي.

كتابة اسمك وتحديد المحافظة المقيم بها وتسجيل كافة البيانات المطلوبة.

وأخيراً قُم بالضغط على كلمة عرض النتائج للحصول على نتيجتك بالاسم.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي

من المقرر أنه بعد اعتماد كل محافظ بالعراق درجات طلاب الصف السادس الابتدائي الدور الاول للعام الدراسي الجديد 2025، سوف يتم الإعلان عن النتيجة مباشرة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وكذلك على مواقع الإدارات التعليمية، ليتمكن كل طالب من الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني، تسهيلاً على جميع الطلاب في الحصول على نتائجهم من المنزل وتجنب التزاحم في المدارس، حيث أنه لم يتبقي سوي القليل من الأيام للإعلان عن النتيجة فور اعتمادها ليطمئن كل طالب على مستواه التعليمي