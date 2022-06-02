نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روابط Pdf لنتيجة السادس الإبتدائي الدور الأول بالعراق 2022 كل المحافظات موقع وزارة التربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2022 بجميع المحافظات العراقية، بعد أن قامت وزارة التربية بإعتماد نتائج الإمتحانات الوزارية لمرحلة السادس الإبتدائي الدور الأول، وتم نشر النتائج لإطلاع الطلاب عليها بروابط الـ pdf، حيث شهد محرك بحث جوجل خلال الأيام الماضية، بحث متزايد من قبل الطلاب عن نتائج السادس الإبتدائي بالعراق، نظراً لأهمية هذه النتيجة والتي تبرهن عن مقدار ما قام الطلاب بتحصيله من علوم ومعارف، خلال دراستهم في الصف السادس الإبتدائي، قبل الإنتقال للدراسة بالمرحلة المتوسطة.

نتائج السادس الإبتدائي بالعراق 2022

الإطلاع على نتائج السادس الإبتدائي بالعراق للطلاب وأولياء الأمور، والتعرف على نتائج الإختبارات التي عقدتها وازرة التربية، في الدور الأول بالصف السادس الإبتاائي على مستوى كافة المحافظات العراقية، حيث يحرص الطلاب على التعرف على نتائجهم ونسب النجاح المتعلقة بكل مادة، بعد أن كانت الإختبارات قد أنتهت منذ قرابة الأسبوعين، ومنذ ذلك الحين يتزايد البحث يومياً عن نتائج السادس الإبتدائي 2022 بكل المحافظات العراقية.

روابط pdf نتيجة السادس الإبتدائي الدور الأول 2022

نستمر في وضع الروابط في المحافظات التي تظهر بها نتائج السادس الإبتدائي تباعاً.

نتائج السادس الإبتدائي كل المحافظات

انتهت عمليات الرصد والتصحيح لنتائج اختبارات السادس الإبتدائي الدور الأول 2022 بالعراق، وفقاً لما أعلنته وزارة التربية من تصريحات السيد الوزير الدكتور “علي حميد مخلف الدليمي”، فقد أصبحت مهمة الإستعلام عن النتائج بمختلف المحافظات العراقية متاحة الأن، والحصول على النتيجة من خلال كشوفات النتائج PDF بدرجات الطلاب، في إطار ما توليه التربية من مجهودات لإعلان كافة النتائج الإختبارية.

خطوات الإستعلام عن نتائج السادس بالعراق

أصبحت نتيجة السادس الإبتدائي الدور الأول بالعراق، متوفرة الأن في عدد من المحافظات، ويمكن للطلاب والطالبات الإطلاع عل نتائجهم عبر شبكة الإنترنت، بعد أن قامت وزارة التربية برفع النتائج عقب مراجعتها والتأكد من صحتها، ومن المتوقع اعتماد نتائج السادس الإبتدائي بباقي المحافظات خلال الأسبوع الجاري، حيث تبين أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة عن العام الماضي، ويمكن التعرف على خطوات الحصول على نتائج السادس الإبتدائي على النحو التالي:-