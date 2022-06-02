النتيجة ظهرت.. موقع نتائج الطلاب الترم الثاني 2022 الشهادة الابتدائية استعلم حالا

اجتاح البحث بشأن رابط وطريقة الحصول على نتائج الطلاب الترم الثاني لعام 2022م الخاصة بالمرحلة الإعدادية والابتدائية مواقع التعليم الإلكترونية، حيث أن هناك بعض النتائج التي تم الإعلان والكشف عنها وهناك نتائج أخرى غير معلنة حتى الآن بسبب عدم انتهاء عمليات التصحيح، وقامت وزارة التربية والتعليم الفني المصرية بتوفير إمكانية ظهور النتائج على موقعها الرسمي بخطوات بسيطة من خلال التسجيل فقط على الموقع وسنوضح لكم الطريقة فيما يلي.

نتائج الطلاب الترم الثاني لعام 2022م الصف الرابع الابتدائي

بالنسبة إلى نتائج الصف الرابع الابتدائي يمكنكم الحصول عليها من خلال موقع الوزارة الرسمي من خلال بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل فيما يلي:-

من خلال الرابط التالي https://moe.gov.eg/ وهو الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم المصرية على موقعها الإلكتروني.

سجّل دخولك على الموقع وإذا كان لديك حساب على الموقع قم بالدخول المباشر عليه وإذا لم يكن فيمكنك تسجيل دخول جديد.

بعد تسجيل الدخول يتم إدخالك إلى صفحة الموقع الرئيسية والتي يظهر عليها أيقونة “الاستعلام عن نتائج الطلاب” فقم بالنقر عليها.

ومن خلال أيقونة “الاستعلام” قم بالضغط على خانة “المرحلة الابتدائية” وحدد الفصل الدراسي الثاني ثم اكتب بياناتك والتي هي رقم جلوسك بشكل صحيح.

يقوم الطالب أو المستعلم عن النتيجة بعد ذلك بتحديد المحافظة التابع لها حتى يتمكن من الحصول على النتيجة بمجرد النقر على أيقونة “استعلام”.

يتم فتح صفحة تحتوي على كل البيانات الخاصة بالنتيجة ومكتوب عليها اسم الطالب بالكامل ورقم جلوسه.

موعد انتهاء اختبارات الصف الثالث الإعدادي 2022م

لا يزال طلاب الشهادة الإعدادية حتى الآن في اختباراتهم حيث أن صفوف النقل و الشهادة الإعدادية بدأوا اختباراتهم في يوم السبت الماضي الموافق السابع من شهر مايو 2022م للفصل الدراسي الثاني للسنة الحالية، وقد قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بتحديد خريطة زمنية تحتوي على موعد بدء و انتهاء الاختبارات حيث أنه من المقرر أن تنتهي الاختبارات في يوم الخميس المقبل الموافق السادس و العشرين من شهر مايو بالنسبة للمرحلتين الابتدائية و الإعدادية بكافة صفوفهم المختلفة.