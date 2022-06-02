نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط مُباشر” نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني عبر البوابة الألكترونية برقم الجلوس جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن الانتهاء من أعمال التصحيح حسب مصادر من مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات لامتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022، كما صرحت الوزارة أن عندما يتم الانتهاء من رصد الدرجات ومن الأعمال النهائية على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، سوف يتم اعتماد النتيجة رسميا عن طريق المحافظين التابعين لكل محافظة، وذلك ما سنحرص على تقديمه من نتائج للامتحانات لجميع المحافظات على مستوى مصر لكم من خلال موقعنا الإخباري .. تابعونا.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

لقد قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالإعلان عن أنه تم إطلاق منصة الكترونية موحدة، وذلك للإعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية عن طريق موقع الوزارة الرسمي، وسوف يتم ذلك بعد أن يقوم المحافظين باعتماد النتيجة، ولقد ظهرت النتيجة في العديد من المحافظات.

حيث قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني لعام 2022, وذلك بنسبه نجاح 76,12% , ولقد تم فتح باب التظلمات من يوم 1 يونيو حتى يوم 15 يونيو القادم من أجل منح الطلاب حقهم في التظلم على درجاتهم النهائية للشهادة الاعدادية 2022.

ولقد قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني لعام 2022, حيث بلغت نسبة النجاح 82,6%، ولقد بلغ عدد أوائل الثانوية العامة في محافظة الجيزة 91 طالب وطالبة، مما دل على نجاح المنظومة التعليمية المتبعة على مستوى المحافظة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022

يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 لجميع محافظات مصر عن طريق إتباع الخطوات التالية:

أولا: يتم الدخول على رابط المحافظة التابع لها على على الموقع الرسمي لظهور النتائج.

ثانيا: يتم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب واسمه والرقم القومي إذا تطلب الأمر.

ثالثا: ثم قم بالضغط على زر اظهار النتيجة.

ولقد صرحت وزارة الربية والتعليم عن ان المحافظات التي تم اعتماد نتيجتها هي من سوف تظهر على الرابط فقط، أما عن باقي نتائج المحافظات الأخرى، فسوف تظهر بعد ان يقوم المحافظين باعتمادها، وسوف يتم الاعلان عنها عن طريق المديريات التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

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