مبروك نجاحك.. نتيجة الصف الأول اعدادي جميع المحافظات رابط شغال برقم الجلوس والاسم استعلم حالا

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عمر شويل - جدة مبروك نجاحك.. نتيجة الصف الأول اعدادي جميع المحافظات صرّحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في جمهورية مصر العربية عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2022م – 2021م والتي ظهرت في ظهر اليوم الموافق الخميس السادس والعشرين من شهر مايو 2022م بعد أن أنهت الشهادة الإعدادية آخر اختبار لها في هذا العام الدراسي للفصل الدراسي الثاني، وتسهيلًا لكل الطلبة وأولياء الأمور قامت الوزارة بتوفير رابط الاستعلام عن النتيجة على موقعها الإلكتروني الرسمي.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي ترم ثاني 2022م

أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية أنه تم ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي اليوم الخميس عبر رابط الوزارة الخاص ويمكنكم الاستعلام عنها بواسطة الرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

ادخل على هذا الرابط الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عبر الإنترنت وهو موقع رسمي.

سجّل دخولك على الموقع بأي طريقة من طرق التسجيل وبعد ذلك قم بالضغط على خانة “الاستعلام عن نتائج الطلاب”.

اكتب رقم الطالب القومي المكتوب على شهادة ميلاده وبعدها حدد مرحلته التعليمية وهي “المرحلة الإعدادية”.

ثم بعد ذلك قم بتحديد العام الدراسي وهو 2022م وبعد ذلك اختر الفصل وهو “الفصل الدراسي الثاني” ثم انقر أخيرًا على “عرض النتيجة”.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

موعد إجراء اختبارات الفصل الدراسي الثالث (اختبارات الدور الثاني)

لم يلبث الطلاب أن عرفوا بنتائجهم في المرحلة الإعدادية الصف الأول وعرف كل طالب مواد نجاحه ورسوبه (في حالة الرسوب) وبعدها من المقرر أن يتم اختبار الطلبة الراسبين في اختبارات عُرفت باسم “اختبار الدور الثاني” وستقوم الوزارة بتحديد الموعد بعد أيام قليلة من اليوم ولكنه يكون بعد شهور بسيطة من معرفة النتيجة.

أخبار نتيجة الصف الأول في المرحلة الإعدادية

كانت نسبة نجاح طلاب الصف الأول الإعدادي هي نسبة مشرّفة ولكنها لا تختلف قليلًا عن السنوات السابقة في نفس المراحل التعليمية ومن المعروف أن الطلاب يتم تأهيلهم بعد ذلك إلى المرحلة التالية وهي الصف الثاني الإعدادي وبداية عام دراسي جديد وهو عام 2023م – 2022م وبداية مرحلة جديدة للطلاب بمناهج جديدة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي من خلال الرقم القومي

الآن يمكن لطلاب الصف الأول الإعدادي إمكانية الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني وذلك من خلال الرقم الأرضي 09000100 أو من خلال رقم الهاتف المحمول 5757، وذلك عن طريق ترك كافة البيانات المطلوبة والتي تخص الطالب لظهور النتيجة الخاصة به أما عن تلك البيانات فيمكن تلخيصها في النقاط التالية

اسم الطالب رباعي

اسم المدرسة

رقمه القومي المدرج بشهادة الميلاد الإلكترونية

رقم الهاتف المحمول الخاص بولي الأمر

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