نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر download now نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الوزاري والخارجي والتمهيدي 2022 العراق بالرقم الامتحاني في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الوزاري والخارجي والتمهيدي هو ما يبحث عنه الطلاب في جميع محافظات العراق في الساعات القليلة المقبلة حيث أتاحت وزارة التربية العراقية طريقة إلكترونية سهلة تمكن للطلبة والطالبات كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الوزاري والخارجي والتمهيدي 2022 العراق بالرقم الامتحاني، في السطور المقبلة نوضح المزيد من التفاصيل، فقط تابعونا.
يتم الاعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي العراق للدور الاول 2022 في محافظات العراق بعرض قائمة كشوفات نتائج المدارس التعليمية بالقطاعات المختلفة في محافظاا العراق، بعد الانتهاء من أعمال رصد درجات الطلاب بالمقررات الدراسية التي اجتازها الطلاب في امتحانات الدور الاول من السادس الابتدائي العراق، والكشوفات صيغتها pdf ويتم الاستعلام بالاسم والرقم الامتحاني للطالب.
الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول العراق 2022
نواصل معكم لحظة بلحظة آخر تطورات نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول في العراق بمحافظات العراق، حيث يتم تحميل كشوفات نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول العراق 2022 لجميع المحافظات العراقية الثلاثة والعشرين على موقع وزارة التربية العراقية، ويتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج الكترونيا بالرقم الامتحاني للطالب عبر كشوفات في ملف امتداده PDF.
ما زلنا معكم في انتظار الاعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي العراق للجولة الأولى في محافظات العراق، وقد وصلت مرحلة الاعلان عن النتائج إلى 82% من كشوفات النتائج حتى الآن ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تحميل الكشوفات للمحافظات المختلفة في الساعات القادمة في 20 محافظة متبقية من الثلاثة والعشرون محافظة على مستوى العراق، حيث يتم الاعلان عن النتائج بالرقم الامتحاني للطالب في كل من بغداد، البصرة، ذي قار، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، الكرخ الثانية، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط، أربيل، دهوك.
ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق الدول الاول في ثلاثة من المحافظات من ضمن 23 محافظة على مستوى جمهورية العراق، وهي الكرخ 1 والكرخ 3 والرصافة 1 وقد تم تحميل كشوفات الطلاب ملفات pdf لجميع المدارس بنطاقات المحافظات ليستعلم الطالب عن نتيجته بالرقم الامتحاني واسمه ودرجات المواد ومعدل نجاحه، وتقييم النجاح مكمل أو ناجح، ومن المقرر أن تظهر نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 في العراق تمهيدي ووزاري وخارجي في الساعات القادمة.
نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الوزاري والخارجي والتمهيدي 2022 العراق
قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن بدء استعدادها للإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الوزاري والخارجي والتمهيدي 2022 العراق في كافة المحافظات من كل من بغداد، البصرة، ذي قار، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط، أربيل، دهوك.
حيث أوضحت وزارة التربية العراقية أن إمكانية استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الوزاري والخارجي والتمهيدي 2022 العراق من المقرر أن يتم الاستعلام عنها بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية ومن خلال المواقع التابعة لوزارة التربية العراقية وهي نتائجنا وناجح التعليمي.
الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الوزاري والخارجي والتمهيدي 2022
يتم الاستخراج عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالدور الأول الوزاري والخارجي والتمهيدي من خلال اتباع الآلية التالية:
- التوجه لزيارة رابط موقع ناجح أو نتائجنا التابعة لموقع وزارة التربية العراقية.
- ثم يتم تحديد المحافظة التي يتبعها الطالب في العراق.
- يتم بعدها النقر على تنزيل ليتم تحميل كشوفات الطلاب بالمحافظة العراقية المحددة بصيغة pdf
- يبحث الطالب عن اسمه بين الكشوفات لتظهر له بيان درجاته بنتيجة الصف السادس الابتدائي الجولة الأولى.
استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 العراق
من خلال موقع وزارة التربية العراقية الرسمي يستطيع الطالب والطالبة المقيدين في الصف السادس الابتدائي بالدور الاول سواء الوزاري او التمهيدي أو الخارجي يتم استخراج النتائج من خلال اتباع التالي:
- النقر على رابط موقع وزارة التربية العراقي.
- ثم يتم الضغط على رمز تقديرات الطالب.
- يتم بعدها تسجيل الاسم الرباعي للطالب.
- ثم ستجيل رقم المقعد الخاص بالطالب.
- وفي نهاية الخطوات يتم النقر على الاستعلام لتظهر النتيجة بملف صيغته pdf.
ما زالت نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات العراق هي النتائج المعنية بالبحث المضني في العراق بجميع محافظاتها، ويتم استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي العراقي بالدور الأول 2022 جميع محافظات العراق بالاسم والرقم الامتحاني للطالب من خلال استعراض كشوفات نتائج الطلاب بكل محافظة على حدة بكشوفات مرتبة وفق المدارس والمديريات التعليمية، حيث يتم الاستعلام عبر نتائجنا وناجح وموقع وزارة التربية العراقية.
انتهت محافظات الكرخ الاولى والكرخ الثالث والرصافة الاولى من الانتهاء من تحميل النتائج الخاصة بالطلاب نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول العراق على موقع وزارة التربية العراقية ليتم إظهار النتيجة ببيان درجات المقررات ومعدل الطالب النجاحي بالرقم الامتحاني له، ويتم رفع النتائج لباقي المحافظات فور الانتهاء من نتائج السادس الابتدائي العراق بالجولة الأولى خلال ساعات قادمة، تابعونا حيث نعرض لكم التفاصيل والتطورات لحظة بلحظة.
حتى الآن لم تظهر من المحافظات العراقية نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول العراق سوى كل من محافظة الكرخ 1 ومحافظة الكرخ الثالثة ومحافظة الرصافة 1، وقد تم تحميل النتائج من خلال ملفات pdf بكشوفات على موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية، فقد ظهرت نتيجة الرصافة الاولى لكل من الاعظمية والامية والاهلي، الحسينية والراشدية، والشعب والمسرع واليافعين، وخارجي، وشارع فلسطين والمركز، حيث يمكن الضغط على المنطقة التابع لها الطالب ليتم اختيار منها ملف المدرسة التابع لها الطالب.
هذا وتظهر نتائج الكرخ الأولى بعد اعتمادها على مواقع وزارة التربية العراقية لكل المدارسالتي تشتمل عليها، وهي:
الاقمار_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
الامام_الحسن_الابتدائية_المختلطة.pdf
الامام_علي_الابتدائية_للبنين.pdf
الاماني_الابتدائية_المختلطة.pdf
الامل_الابتدائية_المختلطة.pdf
الامين_الابتدائية_المختلطة.pdf
الانتفاضة_الابتدائية_المختلطة.pdf
الانصار_الابتدائية_للبنين.pdf
الانعام_الابتدائية_المختلطة.pdf
الانوار_الابتدائية_المختلطة.pdf
الايثار_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
الايثار_الابتدائية_للبنات.pdf
الايمان_الابتدائية_المختلطة.pdf
البادية_الابتدائية_المختلطة.pdf
البتول_الابتدائية_المختلطة.pdf
البحتري_الابتدائية_المختلطة.pdf
البخاري_الابتدائية_للبنات.pdf
البدور_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
البدور_الابتدائية_المختلطة.pdf
البراء_بن_عازب_الابتدائية_المختلطة.pdf
البشائر_الابتدائية_المختلطة.pdf
البغدادية_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
البغدادية_الابتدائية_المختلطة.pdf
البكرية_الابتدائية_المختلطة.pdf
البلاغة_الابتدائية_المختلطة.pdf
البلد_الامين_الابتدائية_المختلطة.pdf
البيادر_الابتدائية_المختلطة.pdf
البيان_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
البيت_الثاني_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
البيروني_الابتدائية_للبنين.pdf
البينة_الابتدائية_المختلطة.pdf
الترمذي_الابتدائية_المختلطة.pdf
التسامح_للتعليم_مسرع_للبنين.pdf
التفوق_الابتدائية_المختلطة.pdf
التقوى_الابتدائية_للبنين.pdf
التميز_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
الثقافة_الابتدائية_المختلطة.pdf
الثناء_الابتدائية_للبنات.pdf
الجامعة_الابتدائية_المختلطة.pdf
الجنائن_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
الجنائن_الابتدائية_المختلطة.pdf
الجنيد_الابتدائية_المختلطة.pdf
الجولان_الابتدائية_المختلطة.pdf
الجيل_العربي_الابتدائية_المختلطة.pdf
الحاجب_الابتدائية_المختلطة.pdf
الحارثية_الابتدائية_المختلطة.pdf
الحافظ_الابتدائية_المختلطة.pdf
الحجر_الاسود_الابتدائية_المختلطة.pdf
الحدباء_الابتدائية_المختلطة.pdf
الحديبية_الاساسية_الابتدائية_المختلطة.pdf
الحر_الرياحي_الابتدائية_المختلطة.pdf
الحريري_الابتدائية_المختلطة.pdf
الحسن_البصري_الابتدائية_المختلطة.pdf
الحسن_العسكري_الابتدائية_المختلطة.pdf
الحسين_الابتدائية_المختلطة.pdf
الحطيئة_الابتدائية_المختلطة.pdf
الحقول_الخضر_الابتدائية_المختلطة.pdf
الحمدانية_الابتدائية_المختلطة.pdf
الحمزة_الابتدائية_المختلطة.pdf
الحنان_الابتدائية_المختلطة.pdf
الحيدرية_الابتدائية_المختلطة.pdf
الخارجيات.pdf
الخارجيون.pdf
الخضراء_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
الخضراء_الاولى_الابتدائية_المختلطة.pdf
الخضراء_الثانية_الابتدائية_المختلطة.pdf
الخلد_الابتدائية_المختلطة.pdf
الخندق_الابتدائية_المختلطة.pdf
الخوارزمي_الابتدائية_المختلطة.pdf
الدراية_الابتدائية_المختلطة.pdf
الدكتور_الصغير_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
الذرى_الابتدائية_المختلطة.pdf
الذكية_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
الذهب_الابيض_الابتدائية_المختلطة.pdf
الذهبي_الابتدائية_للبنين.pdf
الرباط_الابتدائية_المختلطة.pdf
الربيع_الدائم_الابتدائية_المختلطة.pdf
الرجاء_الابتدائية_المختلطة.pdf
الرحمانية_الابتدائية_المختلطة.pdf
الرحمة_الابتدائية_المختلطة.pdf
الرشاد_الابتدائية_للبنات.pdf
الرشيد_الابتدائية_المختلطة.pdf
الرصافي_الابتدائية_المختلطة.pdf
الرفعة_الابتدائية_للبنات.pdf
الرقيب_الابتدائية_المختلطة.pdf
الرياحين_الابتدائية_للبنات.pdf
الزبير_الابتدائية_المختلطة.pdf
الزهاوي_الابتدائية_المختلطة.pdf
الزهور_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
الزهور_الابتدائية_المختلطة.pdf
الزهور_لليافعات.pdf
الزيتون_الابتدائية_المختلطة.pdf
الساعة_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
الست_زبيدة_الابتدائية_المختلطة.pdf
السجاد_للتعليم_المسرع_للبنين.pdf
السراة_الابتدائية_المختلطة.pdf
السرمد_الابتدائية_المختلطة.pdf
السنابل_الابتدائية_المختلطة.pdf
السندباد_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
السويداء_الابتدائية_المختلطة.pdf
السيادة_الوطنية_الابتدائية_المختلطة.pdf
الشروق_للتعليم_مسرع_للبنات.pdf
الشموع_الابتدائية_المختلطة.pdf
الشهيد_كامل_شبيب_الابتدائية_المختلطة.pdf
الشهيده_بان_عباس_الابتدائية_المختلطة.pdf
الشواكة_الابتدائية_للبنين.pdf
الشورى_الابتدائية_المختلطة.pdf
الشيخ_ضاري_الابتدائية_المختلطة.pdf
الشيخ_معروف_الابتدائية_للبنات.pdf
الشيماء_الابتدائية_للبنات.pdf
الصفا_الابتدائية_المختلطة.pdf
الصفاء_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
الضاد_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
الطائف_الابتدائية_المختلطة.pdf
الطالب_المبدع_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
الطبري_الابتدائية_المختلطة.pdf
الطموح_الابتدائية_المختلطة.pdf
الظفر_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
الظفرية_الابتدائية_المختلطة.pdf
الظهران_الابتدائية_المختلطة.pdf
العدالة_الابتدائية_المختلطة.pdf
العدنانية_الابتدائية_المختلطة.pdf
العراق_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
العراقية_الابتدائية_المختلطة.pdf
العزة_للتعليم_مسرع_للبنات.pdf
العقاد_الابتدائية_المختلطة.pdf
العلا_الابتدائية_المختلطة.pdf
العليم_الابتدائية_للبنات.pdf
الغد_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
الغدير_الابتدائية_المختلطة.pdf
الغزالية_الابتدائية_المختلطة.pdf
الغساسنة_الابتدائية_المختلطة.pdf
الغسق_الابتدائية_المختلطة.pdf
الغفران_الابتدائية_المختلطة.pdf
الفادي_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
الفاروق_الابتدائية_المختلطة.pdf
الفرات_الابتدائية_المختلطة.pdf
الفراتين_الابتدائية_المختلطة.pdf
الفراشة_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
الفراقد_الابتدائية_المختلطة.pdf
الفردوس_الابتدائية_المختلطة.pdf
الفكر_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
الفوز_العظيم_الابتدائية_المختلطة.pdf
الفيحاء_الابتدائية_للبنين.pdf
القبة_الزرقاء_الابتدائية_للبنين.pdf
القبس_للتعليم_المسرع_للبنين.pdf
القحطانية_الابتدائية_المختلطة.pdf
القدوس_الابتدائية_المختلطة.pdf
القيروان_الابتدائية_المختلطة.pdf
الكرخ_الابتدائية_المختلطة.pdf
الكرخ_لليافعين.pdf
الكوثر_الابتدائية_المختلطة.pdf
الكوفة_الابتدائية_المختلطة.pdf
اللاذقية_الابتدائية_المختلطة.pdf
المأمون_الابتدائية_المختلطة.pdf
المأمون_لليافعين.pdf
المازني_الابتدائية_للبنين.pdf
المباهج_الابتدائية_المختلطة.pdf
المبدع_الابتدائية_المختلطة.pdf
المبدعون_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
المتجلي_الابتدائية_المختلطة.pdf
المتوكل_الابتدائية_المختلطة.pdf
المدينة_المنورة_الابتدائية_المختلطة.pdf
المرسلات_الابتدائية_للبنات.pdf
المروءة_الابتدائية_المختلطة.pdf
المروج_الاساسية_الاهلية_للبنبن.pdf
المزدلفة_الابتدائية_المختلطة.pdf
المستقبل_العلمية_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
المستنصرية_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
المستنصرية_الابتدائية_المختلطة.pdf
المسجد_الاقصى_الابتدائية_المختلطة.pdf
المسرة_الابتدائية_المختلطة.pdf
المشرق_العربي_الابتدائية_المختلطة.pdf
المشكاة_الابتدائية_المختلطة.pdf
المصطفى_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
المعارف_الابتدائية_المختلطة.pdf
المعالي_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
المعالي_الابتدائية_للبنين.pdf
المعتمد_بن_عباد_الابتدائية_المختلطة.pdf
المعرفة_الاساسية_المختلطة.pdf
المعز_الابتدائية_المختلطة.pdf
المغرب_العربي_الابتدائية_المختلطة.pdf
المقتدرالابتدائية_المختلطة.pdf
الملوية_الابتدائية_المختلطة.pdf
المنامة_الابتدائية_للبنات.pdf
المناهل_الابتدائية_للبنات.pdf
المنصور_التاسيسية_الابتدائية_المختلطة.pdf
المنفلوطي_الابتدائية_المختلطة.pdf
المها_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
المهلب_الابتدائية_للبنات.pdf
المهندس_الصغير_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
المهيمن_الابتدائية_المختلطة.pdf
المواهب_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
المودة_الابتدائية_المختلطة.pdf
الموسوعة_العلمية_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
الموعظة_الحسنة_الابتدائية_المختلطة.pdf
الناشئة_الابتدائية_المختلطة.pdf
الناصر_الابتدائية_المختلطة.pdf
النبراس_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
النبوغ_الابتدائية_للبنين.pdf
النجاة_الابتدائية_المختلطة.pdf
النجاح_الابتدائية_المختلطة.pdf
النخبة_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
الندى_الابتدائية_المختلطة.pdf
النزاهة_الابتدائية_المختلطة.pdf
النصروالسلام_الابتدائية_المختلطة.pdf
النصروالسلام_لليافعين.pdf
النعمان_بن_المنذر_الابتدائية_للبنات.pdf
النهروان_الابتدائية_المختلطة.pdf
النهوض_التربوي_الابتدائية_المختلطة.pdf
النوارس_التكميلية_المختلطة.pdf
النور_الابتدائية_المختلطة.pdf
النيل_الابتدائية_المختلطة.pdf
الهجرة_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
الهجرة_الابتدائية_المختلطة.pdf
الهداية_الابتدائية_المختلطة.pdf
الهدى_الابتدائية_المختلطة.pdf
الواقدي_الابتدائية_المختلطة.pdf
الوحدة_الابتدائية_للبنات.pdf
الوركاء_الابتدائية_المختلطة.pdf
الورود_الابتدائية_للبنات.pdf
الوطن_الابتدائية_للبنين.pdf
الوفاء_الابتدائية_المختلطة.pdf
الوفاق_الابتدائية_المختلطة.pdf
اليرموك_الابتدائية_للبنين.pdf
امرؤ_القيس_الابتدائية_المختلطة.pdf
امراء_بغداد_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
انوال__الابتدائية_للبنين.pdf
اور_الابتدائية_المختلطة.pdf
اوركيديا_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
اوروك_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
ايات_الابتدائية_المختلطة.pdf
ايشق_بغداد_الاهلية.pdf
بئر_السبع_الابتدائية_المختلطة.pdf
باب_السيف_الابتدائية_للبنات.pdf
بابلون_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
بابليون_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
بدر_البدور_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
بدر_الكبرى_الابتدائية_المختلطة.pdf
بدر_الكبرى_لليافعين.pdf
بعلبك_الابتدائية_المختلطة.pdf
بغداد_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
بغداد_الابتدائية_المختلطة.pdf
بغداد_الحبيبه_الابتدائية_للبنين.pdf
بغداد_للفنون_الموسيقية_والتعبيرية.pdf
بور_سعيد_الابتدائية_المختلطة.pdf
بيعة_الرضوان_الابتدائية_للبنين.pdf
تبارك_الابتدائية_للبنات.pdf
تغريد_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
تغلب_الابتدائية_المختلطة.pdf
تنمية_الابداع_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
جابر_بن_حيان_الابتدائية_المختلطة.pdf
جابر_بن_عبدالله_الابتدائية_المختلطة.pdf
جبل_الشيخ_الابتدائية_المختلطة.pdf
جبل_حراء_الابتدائية_المختلطة.pdf
جزيرة_الاطفال_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
جزيرة_المرح_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
جعفر_الطيار_الابتدائية_المختلطة.pdf
جنة_المنصور_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
جيل_الغد_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
جيل_المستقبل_الابتدائية_المختلطة.pdf
حافظ_ابراهيم_الابتدائية_المختلطة.pdf
حسن_مهدي_الزوبعي_الابتدائية_المختلطة.pdf
حطين_الابتدائية_المختلطة.pdf
خالد_بن_الوليد_الابتدائية_المختلطة.pdf
خديجه_الكبرى_الابتدائية_للبنات.pdf
خوله_بنت_الازور_الابتدائية_للبنات.pdf
دار_الافتاء_الابتدائية_المختلطة.pdf
دار_الحكمة_الابتدائية_المختلطة.pdf
دجلة_الابتدائية_المختلطة.pdf
ذات_الصواري_الابتدائية_المختلطة.pdf
ذات_النطاقين_الابتدائية_المختلطة.pdf
ذي_النورين_الابتدائية_للبنات.pdf
ذي_قار_الابتدائية_المختلطة.pdf
رامي_الاهلية_للتربية_الخاصة.pdf
رفح_الابتدائية_المختلطة.pdf
رفيدة_الابتدائية_المختلطة.pdf
رقية_الابتدائية_المختلطة.pdf
رودينا_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
رودينا_الابتدائية_المختلطة.pdf
زدني_علما_الابتدائية_المختلطة.pdf
زدني_علما_ًالابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
زها_حديد_الابتدائية_للبنات.pdf
زهور_المستقبل_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
زهير_ابن_ابي_سلمى_الابتدائية_المختلطة.pdf
زيد_بن_حارثة_الابتدائية_للبنات.pdf
سامراء_الابتدائية_المختلطة.pdf
سدرة_المنتهى_الابتدائية_للبنين.pdf
سلمان_المحمدي_الابتدائية_المختلطة.pdf
سما_المنصور_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
سيد_الشهداء_الابتدائية_المختلطة.pdf
سيدة_الرحمة_الاساسية_الاهلية_المختلطة.pdf
سيف_الدولة_الحمداني_الابتدائية_المختلطة.pdf
سيف_بن_ذي_يزن_الابتدائية_المختلطة.pdf
شاطئ_الفرات_الابتدائية_المختلطة.pdf
شجرة_الدر_الابتدائية_المختلطة.pdf
شط_العرب_الابتدائية_المختلطة.pdf
صفاقس_الابتدائية_المختلطة.pdf
صلاح_الدين_الصباغ_الابتدائية_المختلطة.pdf
صنعاء_الابتدائية_المختلطة.pdf
صهيب_بن_سنان_الابتدائية_للبنين.pdf
ضفاف_الرافدين_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
ضيوف_الرحمن_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
طارق_بن_زياد_الابتدائية_للبنات.pdf
طيبة_الابتدائية_للبنات.pdf
عائشة_الابتدائية_للبنات.pdf
عبدالرحمن_الكواكبي_الابتدائية_المختلطة.pdf
عبدالرحمن_بن_عوف_الابتدائية_المختلطة.pdf
عبدالقادر_الجزائري_الابتدائية_المختلطة.pdf
عبدالله_بن_رواحه_الابتدائية_المختلطة.pdf
عثمان_بن_عفان_الابتدائية_المختلطة.pdf
عزالدين_القسام_الابتدائية_المختلطة.pdf
عشتار_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
عكركوف_الابتدائية_للبنين.pdf
عمار_بن_ياسر_الابتدائية_المختلطة.pdf
عمر_المختار_الابتدائية_المختلطة.pdf
عمر_بن_الخطاب_الابتدائية_المختلطة.pdf
عمر_بن_عبدالعزيز_الابتدائية_المختلطة.pdf
عمرو_بن_كلثوم_الابتدائية_المختلطة.pdf
فاس_الابتدائية_المختلطة.pdf
فاطمه_بنت_اسد_الابتدائية_للبنات.pdf
فتح_الابتدائية_المختلطة.pdf
فكتوريا_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
قرطبة_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
قرطبة_الابتدائية_المختلطة.pdf
قصر_الأطفال_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
قمة_الابداع_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
كميت_الابتدائية_للبنين.pdf
لالىء_الحياة_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
مآرب_الابتدائية_المختلطة.pdf
ماما_ايمن_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
ماما_سارة_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
ماما_عسل_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
محمود_درويش_الابتدائية_للبنين.pdf
مدرسة ايشق بغداد.pdf
مركز_ابن_الهيثم_لمحو_الامية_ذكور.pdf
مركز_ابهى_لمحو_الامية_ذكور.pdf
مركز_ابو_القاسم_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_ابو_القاسم_لمحو_الامية_ذكور.pdf
مركز_ابي_ذر_الغفاري_لمحو_الامية.pdf
مركز_احمد_بن_حنبل_لمحو_الامية_ذكور.pdf
مركز_الابتهال_لمحو_الامية.pdf
مركز_الابداع_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_الابرار_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_الاحنف_بن_قيس_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_الافراح_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_الامل_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_الانصار_لمحو_الامية_المختلط.pdf
مركز_الايثار_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_البكرية_التكميلية_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_التحدي_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_الجنيد_لمحو_الامية_المختلط.pdf
مركز_الجولان_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_الجيل_العربي_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_الجيل_العربي_لمحو_الامية_ذكور.pdf
مركز_الحافظ_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_الحجر_الاسود_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_الحديبية_لمحو_الامية_المختلط.pdf
مركز_الحقول_الخضر_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_الحنان_لمحو_الامية.pdf
مركز_الرياحين_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_السرمد_لمحو_الامية_ذكور.pdf
مركز_السيادة_الوطنية_لمحو_الأمية_اناث.pdf
مركز_الشواكة_لمحو_الامية_المختلط.pdf
مركز_الشيخ_معروف_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_الطائف_لمحو_الامية_ذكور.pdf
مركز_العدالة_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_العدنانية_لمحو_الامية_ذكور.pdf
مركز_القيروان_لمحو_الامية_أناث.pdf
مركز_الكوفة_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_اللاذقية_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_المازني_لمحو_الامية_ذكور.pdf
مركز_المسرة_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_النزاهة_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_النزاهة_لمحو_الامية_ذكور.pdf
مركز_النهروان_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_الوفاء_لمحو_الامية_المختلط.pdf
مركز_بغداد_لمحو_الامية_المختلط.pdf
مركز_بور_سعيد_لمحو_الامية_المختلط.pdf
مركز_بيعة_الرضوان_لمحو_الامية.pdf
مركز_تبارك_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_تغلب_لمحو_الامية_المختلط.pdf
مركز_خولة_بنت_الازور_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_ذي_قار_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_رقية_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_زهرة_الخمائل_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_زيد_بن_حارثة_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_سلمان_المحمدي_لمحو_الامية_المختلط.pdf
مركز_صفاقس_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_صلاح_الدين_الصباغ_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_صنعاء_لمحو_الامية_أناث.pdf
مركز_صهيب_بن_سنان_لمحو_الامية_ذكور.pdf
مركز_عبدالرحمن_الكواكبي_لمحو_الامية_ذكور.pdf
مركز_مرسي_كور_لمحو_الامية_المختلط.pdf
مركز_مطار_بغداد_لمحو_الامية_اناث.pdf
مركز_نازك_الملائكة_لمحو_الامية_المختلط.pdf
مركز_نبوخذ_نصر_لمحو_الامية_ذكور.pdf
مركز_نهضة_التعليم_لمحو_الامية_ذكور.pdf
مركز_وادي_العقيق_لمحو_الامية_ذكور.pdf
مركز_ينبع_لمحو_الامية_اناث.pdf
مصعب_بن_عمير_الابتدائية_المختلطة.pdf
مطار_بغداد_الابتدائية_المختلطة.pdf
معاذ_بن_جبل_الاساسية_المختلطة.pdf
معارف_بغداد_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
معهد_العناية_للصم_والبكم.pdf
ميسلون_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
ن_والقلم_الابتدائية_المختلطة.pdf
نابلس_الابتدائية_المختلطة.pdf
نازك_الملائكة_الابتدائية_للبنين.pdf
نبوخذ_نصر_الابتدائية_المختلطة.pdf
نجد_الابتدائية_للبنات.pdf
نجوم_التفوق_الابتدائية_المختلطة.pdf
ندى_الصباح_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
نور_الشمس_الابتدائية_المختلطة.pdf
نور_العلم_الابتدائية_المختلطة.pdf
نور_بغداد_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
هاجر_الابتدائية_المختلطة.pdf
هاجر_للتعليم_مسرع.pdf
هبة_الله_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
هذيل_الابتدائية_المختلطة.pdf
هنا_لنكبر_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
وادي_العقيق_الابتدائية_المختلطة.pdf
وادي_القرى_الابتدائية_المختلطة.pdf
وحدة_العراق.pdf
ورود_اليرموك_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf
ينبع_الابتدائية_المختلطة.pdf
نتائج السادس الابتدائي الكرخ الثالثة الدور الاول 2022 العراق
ظهرت نتائج محافظة الكرخ الثالث للصف السادس الابتدائي الدور الاول في العراق وتم رفع الملفات pdf على موقع نتائجنا ويتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم باختيار المنطقة التابع لها الطالب في محافظة الكرخ الثالثة من المناطق التالية:
- الاهليات.pdf
- التاجي.pdf
- الحرية.pdf
- الخارجيون.pdf
- الشعلة.pdf
- الطارمية.pdf
- العدل والاسكان.pdf
- المسائي.pdf
- المسرعين.pdf
- اليافعين.pdf
- قاطع الكاظمية.pdf
- محو الامية.pdf
بعد النقر على اسم المنطقة بمحافظة الكرخ الثالثة تظهر للطالب كشوفات المديرية بالمدارس الموجودة بالقاطع كل ما على الطالب هو البحث عن اسمه أو بالرقم الامتحاني للطالب، ويتم التعرف على ما إن كان الطالب ناجح أم مكمل مع درجات الطالب بالمواد المختلفة المقررة عليهم وهي التربية الإسلامية واللغة العربية، واللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم، مع إظهار المجموع والمعدل.
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