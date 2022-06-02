نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر download now نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الوزاري والخارجي والتمهيدي 2022 العراق بالرقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الوزاري والخارجي والتمهيدي هو ما يبحث عنه الطلاب في جميع محافظات العراق في الساعات القليلة المقبلة حيث أتاحت وزارة التربية العراقية طريقة إلكترونية سهلة تمكن للطلبة والطالبات كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الوزاري والخارجي والتمهيدي 2022 العراق بالرقم الامتحاني، في السطور المقبلة نوضح المزيد من التفاصيل، فقط تابعونا.

يتم الاعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي العراق للدور الاول 2022 في محافظات العراق بعرض قائمة كشوفات نتائج المدارس التعليمية بالقطاعات المختلفة في محافظاا العراق، بعد الانتهاء من أعمال رصد درجات الطلاب بالمقررات الدراسية التي اجتازها الطلاب في امتحانات الدور الاول من السادس الابتدائي العراق، والكشوفات صيغتها pdf ويتم الاستعلام بالاسم والرقم الامتحاني للطالب.

الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول العراق 2022

نواصل معكم لحظة بلحظة آخر تطورات نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول في العراق بمحافظات العراق، حيث يتم تحميل كشوفات نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول العراق 2022 لجميع المحافظات العراقية الثلاثة والعشرين على موقع وزارة التربية العراقية، ويتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج الكترونيا بالرقم الامتحاني للطالب عبر كشوفات في ملف امتداده PDF.

ما زلنا معكم في انتظار الاعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي العراق للجولة الأولى في محافظات العراق، وقد وصلت مرحلة الاعلان عن النتائج إلى 82% من كشوفات النتائج حتى الآن ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تحميل الكشوفات للمحافظات المختلفة في الساعات القادمة في 20 محافظة متبقية من الثلاثة والعشرون محافظة على مستوى العراق، حيث يتم الاعلان عن النتائج بالرقم الامتحاني للطالب في كل من بغداد، البصرة، ذي قار، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، الكرخ الثانية، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط، أربيل، دهوك.

ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق الدول الاول في ثلاثة من المحافظات من ضمن 23 محافظة على مستوى جمهورية العراق، وهي الكرخ 1 والكرخ 3 والرصافة 1 وقد تم تحميل كشوفات الطلاب ملفات pdf لجميع المدارس بنطاقات المحافظات ليستعلم الطالب عن نتيجته بالرقم الامتحاني واسمه ودرجات المواد ومعدل نجاحه، وتقييم النجاح مكمل أو ناجح، ومن المقرر أن تظهر نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 في العراق تمهيدي ووزاري وخارجي في الساعات القادمة.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الوزاري والخارجي والتمهيدي 2022 العراق

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن بدء استعدادها للإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الوزاري والخارجي والتمهيدي 2022 العراق في كافة المحافظات من كل من بغداد، البصرة، ذي قار، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط، أربيل، دهوك.

حيث أوضحت وزارة التربية العراقية أن إمكانية استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الوزاري والخارجي والتمهيدي 2022 العراق من المقرر أن يتم الاستعلام عنها بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية ومن خلال المواقع التابعة لوزارة التربية العراقية وهي نتائجنا وناجح التعليمي.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الوزاري والخارجي والتمهيدي 2022

يتم الاستخراج عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالدور الأول الوزاري والخارجي والتمهيدي من خلال اتباع الآلية التالية:

التوجه لزيارة رابط موقع ناجح أو نتائجنا التابعة لموقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم تحديد المحافظة التي يتبعها الطالب في العراق.

يتم بعدها النقر على تنزيل ليتم تحميل كشوفات الطلاب بالمحافظة العراقية المحددة بصيغة pdf

يبحث الطالب عن اسمه بين الكشوفات لتظهر له بيان درجاته بنتيجة الصف السادس الابتدائي الجولة الأولى.

استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 العراق

من خلال موقع وزارة التربية العراقية الرسمي يستطيع الطالب والطالبة المقيدين في الصف السادس الابتدائي بالدور الاول سواء الوزاري او التمهيدي أو الخارجي يتم استخراج النتائج من خلال اتباع التالي:

النقر على رابط موقع وزارة التربية العراقي.

ثم يتم الضغط على رمز تقديرات الطالب.

يتم بعدها تسجيل الاسم الرباعي للطالب.

ثم ستجيل رقم المقعد الخاص بالطالب.

وفي نهاية الخطوات يتم النقر على الاستعلام لتظهر النتيجة بملف صيغته pdf.

ما زالت نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات العراق هي النتائج المعنية بالبحث المضني في العراق بجميع محافظاتها، ويتم استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي العراقي بالدور الأول 2022 جميع محافظات العراق بالاسم والرقم الامتحاني للطالب من خلال استعراض كشوفات نتائج الطلاب بكل محافظة على حدة بكشوفات مرتبة وفق المدارس والمديريات التعليمية، حيث يتم الاستعلام عبر نتائجنا وناجح وموقع وزارة التربية العراقية.

انتهت محافظات الكرخ الاولى والكرخ الثالث والرصافة الاولى من الانتهاء من تحميل النتائج الخاصة بالطلاب نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول العراق على موقع وزارة التربية العراقية ليتم إظهار النتيجة ببيان درجات المقررات ومعدل الطالب النجاحي بالرقم الامتحاني له، ويتم رفع النتائج لباقي المحافظات فور الانتهاء من نتائج السادس الابتدائي العراق بالجولة الأولى خلال ساعات قادمة، تابعونا حيث نعرض لكم التفاصيل والتطورات لحظة بلحظة.

حتى الآن لم تظهر من المحافظات العراقية نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الاول العراق سوى كل من محافظة الكرخ 1 ومحافظة الكرخ الثالثة ومحافظة الرصافة 1، وقد تم تحميل النتائج من خلال ملفات pdf بكشوفات على موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية، فقد ظهرت نتيجة الرصافة الاولى لكل من الاعظمية والامية والاهلي، الحسينية والراشدية، والشعب والمسرع واليافعين، وخارجي، وشارع فلسطين والمركز، حيث يمكن الضغط على المنطقة التابع لها الطالب ليتم اختيار منها ملف المدرسة التابع لها الطالب.

هذا وتظهر نتائج الكرخ الأولى بعد اعتمادها على مواقع وزارة التربية العراقية لكل المدارسالتي تشتمل عليها، وهي:

الاقمار_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

الامام_الحسن_الابتدائية_المختلطة.pdf

الامام_علي_الابتدائية_للبنين.pdf

الاماني_الابتدائية_المختلطة.pdf

الامل_الابتدائية_المختلطة.pdf

الامين_الابتدائية_المختلطة.pdf

الانتفاضة_الابتدائية_المختلطة.pdf

الانصار_الابتدائية_للبنين.pdf

الانعام_الابتدائية_المختلطة.pdf

الانوار_الابتدائية_المختلطة.pdf

الايثار_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

الايثار_الابتدائية_للبنات.pdf

الايمان_الابتدائية_المختلطة.pdf

البادية_الابتدائية_المختلطة.pdf

البتول_الابتدائية_المختلطة.pdf

البحتري_الابتدائية_المختلطة.pdf

البخاري_الابتدائية_للبنات.pdf

البدور_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

البدور_الابتدائية_المختلطة.pdf

البراء_بن_عازب_الابتدائية_المختلطة.pdf

البشائر_الابتدائية_المختلطة.pdf

البغدادية_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

البغدادية_الابتدائية_المختلطة.pdf

البكرية_الابتدائية_المختلطة.pdf

البلاغة_الابتدائية_المختلطة.pdf

البلد_الامين_الابتدائية_المختلطة.pdf

البيادر_الابتدائية_المختلطة.pdf

البيان_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

البيت_الثاني_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

البيروني_الابتدائية_للبنين.pdf

البينة_الابتدائية_المختلطة.pdf

الترمذي_الابتدائية_المختلطة.pdf

التسامح_للتعليم_مسرع_للبنين.pdf

التفوق_الابتدائية_المختلطة.pdf

التقوى_الابتدائية_للبنين.pdf

التميز_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

الثقافة_الابتدائية_المختلطة.pdf

الثناء_الابتدائية_للبنات.pdf

الجامعة_الابتدائية_المختلطة.pdf

الجنائن_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

الجنائن_الابتدائية_المختلطة.pdf

الجنيد_الابتدائية_المختلطة.pdf

الجولان_الابتدائية_المختلطة.pdf

الجيل_العربي_الابتدائية_المختلطة.pdf

الحاجب_الابتدائية_المختلطة.pdf

الحارثية_الابتدائية_المختلطة.pdf

الحافظ_الابتدائية_المختلطة.pdf

الحجر_الاسود_الابتدائية_المختلطة.pdf

الحدباء_الابتدائية_المختلطة.pdf

الحديبية_الاساسية_الابتدائية_المختلطة.pdf

الحر_الرياحي_الابتدائية_المختلطة.pdf

الحريري_الابتدائية_المختلطة.pdf

الحسن_البصري_الابتدائية_المختلطة.pdf

الحسن_العسكري_الابتدائية_المختلطة.pdf

الحسين_الابتدائية_المختلطة.pdf

الحطيئة_الابتدائية_المختلطة.pdf

الحقول_الخضر_الابتدائية_المختلطة.pdf

الحمدانية_الابتدائية_المختلطة.pdf

الحمزة_الابتدائية_المختلطة.pdf

الحنان_الابتدائية_المختلطة.pdf

الحيدرية_الابتدائية_المختلطة.pdf

الخارجيات.pdf

الخارجيون.pdf

الخضراء_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

الخضراء_الاولى_الابتدائية_المختلطة.pdf

الخضراء_الثانية_الابتدائية_المختلطة.pdf

الخلد_الابتدائية_المختلطة.pdf

الخندق_الابتدائية_المختلطة.pdf

الخوارزمي_الابتدائية_المختلطة.pdf

الدراية_الابتدائية_المختلطة.pdf

الدكتور_الصغير_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

الذرى_الابتدائية_المختلطة.pdf

الذكية_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

الذهب_الابيض_الابتدائية_المختلطة.pdf

الذهبي_الابتدائية_للبنين.pdf

الرباط_الابتدائية_المختلطة.pdf

الربيع_الدائم_الابتدائية_المختلطة.pdf

الرجاء_الابتدائية_المختلطة.pdf

الرحمانية_الابتدائية_المختلطة.pdf

الرحمة_الابتدائية_المختلطة.pdf

الرشاد_الابتدائية_للبنات.pdf

الرشيد_الابتدائية_المختلطة.pdf

الرصافي_الابتدائية_المختلطة.pdf

الرفعة_الابتدائية_للبنات.pdf

الرقيب_الابتدائية_المختلطة.pdf

الرياحين_الابتدائية_للبنات.pdf

الزبير_الابتدائية_المختلطة.pdf

الزهاوي_الابتدائية_المختلطة.pdf

الزهور_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

الزهور_الابتدائية_المختلطة.pdf

الزهور_لليافعات.pdf

الزيتون_الابتدائية_المختلطة.pdf

الساعة_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

الست_زبيدة_الابتدائية_المختلطة.pdf

السجاد_للتعليم_المسرع_للبنين.pdf

السراة_الابتدائية_المختلطة.pdf

السرمد_الابتدائية_المختلطة.pdf

السنابل_الابتدائية_المختلطة.pdf

السندباد_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

السويداء_الابتدائية_المختلطة.pdf

السيادة_الوطنية_الابتدائية_المختلطة.pdf

الشروق_للتعليم_مسرع_للبنات.pdf

الشموع_الابتدائية_المختلطة.pdf

الشهيد_كامل_شبيب_الابتدائية_المختلطة.pdf

الشهيده_بان_عباس_الابتدائية_المختلطة.pdf

الشواكة_الابتدائية_للبنين.pdf

الشورى_الابتدائية_المختلطة.pdf

الشيخ_ضاري_الابتدائية_المختلطة.pdf

الشيخ_معروف_الابتدائية_للبنات.pdf

الشيماء_الابتدائية_للبنات.pdf

الصفا_الابتدائية_المختلطة.pdf

الصفاء_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

الضاد_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

الطائف_الابتدائية_المختلطة.pdf

الطالب_المبدع_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

الطبري_الابتدائية_المختلطة.pdf

الطموح_الابتدائية_المختلطة.pdf

الظفر_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

الظفرية_الابتدائية_المختلطة.pdf

الظهران_الابتدائية_المختلطة.pdf

العدالة_الابتدائية_المختلطة.pdf

العدنانية_الابتدائية_المختلطة.pdf

العراق_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

العراقية_الابتدائية_المختلطة.pdf

العزة_للتعليم_مسرع_للبنات.pdf

العقاد_الابتدائية_المختلطة.pdf

العلا_الابتدائية_المختلطة.pdf

العليم_الابتدائية_للبنات.pdf

الغد_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

الغدير_الابتدائية_المختلطة.pdf

الغزالية_الابتدائية_المختلطة.pdf

الغساسنة_الابتدائية_المختلطة.pdf

الغسق_الابتدائية_المختلطة.pdf

الغفران_الابتدائية_المختلطة.pdf

الفادي_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

الفاروق_الابتدائية_المختلطة.pdf

الفرات_الابتدائية_المختلطة.pdf

الفراتين_الابتدائية_المختلطة.pdf

الفراشة_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

الفراقد_الابتدائية_المختلطة.pdf

الفردوس_الابتدائية_المختلطة.pdf

الفكر_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

الفوز_العظيم_الابتدائية_المختلطة.pdf

الفيحاء_الابتدائية_للبنين.pdf

القبة_الزرقاء_الابتدائية_للبنين.pdf

القبس_للتعليم_المسرع_للبنين.pdf

القحطانية_الابتدائية_المختلطة.pdf

القدوس_الابتدائية_المختلطة.pdf

القيروان_الابتدائية_المختلطة.pdf

الكرخ_الابتدائية_المختلطة.pdf

الكرخ_لليافعين.pdf

الكوثر_الابتدائية_المختلطة.pdf

الكوفة_الابتدائية_المختلطة.pdf

اللاذقية_الابتدائية_المختلطة.pdf

المأمون_الابتدائية_المختلطة.pdf

المأمون_لليافعين.pdf

المازني_الابتدائية_للبنين.pdf

المباهج_الابتدائية_المختلطة.pdf

المبدع_الابتدائية_المختلطة.pdf

المبدعون_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

المتجلي_الابتدائية_المختلطة.pdf

المتوكل_الابتدائية_المختلطة.pdf

المدينة_المنورة_الابتدائية_المختلطة.pdf

المرسلات_الابتدائية_للبنات.pdf

المروءة_الابتدائية_المختلطة.pdf

المروج_الاساسية_الاهلية_للبنبن.pdf

المزدلفة_الابتدائية_المختلطة.pdf

المستقبل_العلمية_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

المستنصرية_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

المستنصرية_الابتدائية_المختلطة.pdf

المسجد_الاقصى_الابتدائية_المختلطة.pdf

المسرة_الابتدائية_المختلطة.pdf

المشرق_العربي_الابتدائية_المختلطة.pdf

المشكاة_الابتدائية_المختلطة.pdf

المصطفى_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

المعارف_الابتدائية_المختلطة.pdf

المعالي_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

المعالي_الابتدائية_للبنين.pdf

المعتمد_بن_عباد_الابتدائية_المختلطة.pdf

المعرفة_الاساسية_المختلطة.pdf

المعز_الابتدائية_المختلطة.pdf

المغرب_العربي_الابتدائية_المختلطة.pdf

المقتدرالابتدائية_المختلطة.pdf

الملوية_الابتدائية_المختلطة.pdf

المنامة_الابتدائية_للبنات.pdf

المناهل_الابتدائية_للبنات.pdf

المنصور_التاسيسية_الابتدائية_المختلطة.pdf

المنفلوطي_الابتدائية_المختلطة.pdf

المها_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

المهلب_الابتدائية_للبنات.pdf

المهندس_الصغير_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

المهيمن_الابتدائية_المختلطة.pdf

المواهب_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

المودة_الابتدائية_المختلطة.pdf

الموسوعة_العلمية_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

الموعظة_الحسنة_الابتدائية_المختلطة.pdf

الناشئة_الابتدائية_المختلطة.pdf

الناصر_الابتدائية_المختلطة.pdf

النبراس_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

النبوغ_الابتدائية_للبنين.pdf

النجاة_الابتدائية_المختلطة.pdf

النجاح_الابتدائية_المختلطة.pdf

النخبة_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

الندى_الابتدائية_المختلطة.pdf

النزاهة_الابتدائية_المختلطة.pdf

النصروالسلام_الابتدائية_المختلطة.pdf

النصروالسلام_لليافعين.pdf

النعمان_بن_المنذر_الابتدائية_للبنات.pdf

النهروان_الابتدائية_المختلطة.pdf

النهوض_التربوي_الابتدائية_المختلطة.pdf

النوارس_التكميلية_المختلطة.pdf

النور_الابتدائية_المختلطة.pdf

النيل_الابتدائية_المختلطة.pdf

الهجرة_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

الهجرة_الابتدائية_المختلطة.pdf

الهداية_الابتدائية_المختلطة.pdf

الهدى_الابتدائية_المختلطة.pdf

الواقدي_الابتدائية_المختلطة.pdf

الوحدة_الابتدائية_للبنات.pdf

الوركاء_الابتدائية_المختلطة.pdf

الورود_الابتدائية_للبنات.pdf

الوطن_الابتدائية_للبنين.pdf

الوفاء_الابتدائية_المختلطة.pdf

الوفاق_الابتدائية_المختلطة.pdf

اليرموك_الابتدائية_للبنين.pdf

امرؤ_القيس_الابتدائية_المختلطة.pdf

امراء_بغداد_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

انوال__الابتدائية_للبنين.pdf

اور_الابتدائية_المختلطة.pdf

اوركيديا_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

اوروك_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

ايات_الابتدائية_المختلطة.pdf

ايشق_بغداد_الاهلية.pdf

بئر_السبع_الابتدائية_المختلطة.pdf

باب_السيف_الابتدائية_للبنات.pdf

بابلون_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

بابليون_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

بدر_البدور_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

بدر_الكبرى_الابتدائية_المختلطة.pdf

بدر_الكبرى_لليافعين.pdf

بعلبك_الابتدائية_المختلطة.pdf

بغداد_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

بغداد_الابتدائية_المختلطة.pdf

بغداد_الحبيبه_الابتدائية_للبنين.pdf

بغداد_للفنون_الموسيقية_والتعبيرية.pdf

بور_سعيد_الابتدائية_المختلطة.pdf

بيعة_الرضوان_الابتدائية_للبنين.pdf

تبارك_الابتدائية_للبنات.pdf

تغريد_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

تغلب_الابتدائية_المختلطة.pdf

تنمية_الابداع_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

جابر_بن_حيان_الابتدائية_المختلطة.pdf

جابر_بن_عبدالله_الابتدائية_المختلطة.pdf

جبل_الشيخ_الابتدائية_المختلطة.pdf

جبل_حراء_الابتدائية_المختلطة.pdf

جزيرة_الاطفال_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

جزيرة_المرح_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

جعفر_الطيار_الابتدائية_المختلطة.pdf

جنة_المنصور_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

جيل_الغد_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

جيل_المستقبل_الابتدائية_المختلطة.pdf

حافظ_ابراهيم_الابتدائية_المختلطة.pdf

حسن_مهدي_الزوبعي_الابتدائية_المختلطة.pdf

حطين_الابتدائية_المختلطة.pdf

خالد_بن_الوليد_الابتدائية_المختلطة.pdf

خديجه_الكبرى_الابتدائية_للبنات.pdf

خوله_بنت_الازور_الابتدائية_للبنات.pdf

دار_الافتاء_الابتدائية_المختلطة.pdf

دار_الحكمة_الابتدائية_المختلطة.pdf

دجلة_الابتدائية_المختلطة.pdf

ذات_الصواري_الابتدائية_المختلطة.pdf

ذات_النطاقين_الابتدائية_المختلطة.pdf

ذي_النورين_الابتدائية_للبنات.pdf

ذي_قار_الابتدائية_المختلطة.pdf

رامي_الاهلية_للتربية_الخاصة.pdf

رفح_الابتدائية_المختلطة.pdf

رفيدة_الابتدائية_المختلطة.pdf

رقية_الابتدائية_المختلطة.pdf

رودينا_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

رودينا_الابتدائية_المختلطة.pdf

زدني_علما_الابتدائية_المختلطة.pdf

زدني_علما_ًالابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

زها_حديد_الابتدائية_للبنات.pdf

زهور_المستقبل_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

زهير_ابن_ابي_سلمى_الابتدائية_المختلطة.pdf

زيد_بن_حارثة_الابتدائية_للبنات.pdf

سامراء_الابتدائية_المختلطة.pdf

سدرة_المنتهى_الابتدائية_للبنين.pdf

سلمان_المحمدي_الابتدائية_المختلطة.pdf

سما_المنصور_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

سيد_الشهداء_الابتدائية_المختلطة.pdf

سيدة_الرحمة_الاساسية_الاهلية_المختلطة.pdf

سيف_الدولة_الحمداني_الابتدائية_المختلطة.pdf

سيف_بن_ذي_يزن_الابتدائية_المختلطة.pdf

شاطئ_الفرات_الابتدائية_المختلطة.pdf

شجرة_الدر_الابتدائية_المختلطة.pdf

شط_العرب_الابتدائية_المختلطة.pdf

صفاقس_الابتدائية_المختلطة.pdf

صلاح_الدين_الصباغ_الابتدائية_المختلطة.pdf

صنعاء_الابتدائية_المختلطة.pdf

صهيب_بن_سنان_الابتدائية_للبنين.pdf

ضفاف_الرافدين_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

ضيوف_الرحمن_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

طارق_بن_زياد_الابتدائية_للبنات.pdf

طيبة_الابتدائية_للبنات.pdf

عائشة_الابتدائية_للبنات.pdf

عبدالرحمن_الكواكبي_الابتدائية_المختلطة.pdf

عبدالرحمن_بن_عوف_الابتدائية_المختلطة.pdf

عبدالقادر_الجزائري_الابتدائية_المختلطة.pdf

عبدالله_بن_رواحه_الابتدائية_المختلطة.pdf

عثمان_بن_عفان_الابتدائية_المختلطة.pdf

عزالدين_القسام_الابتدائية_المختلطة.pdf

عشتار_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

عكركوف_الابتدائية_للبنين.pdf

عمار_بن_ياسر_الابتدائية_المختلطة.pdf

عمر_المختار_الابتدائية_المختلطة.pdf

عمر_بن_الخطاب_الابتدائية_المختلطة.pdf

عمر_بن_عبدالعزيز_الابتدائية_المختلطة.pdf

عمرو_بن_كلثوم_الابتدائية_المختلطة.pdf

فاس_الابتدائية_المختلطة.pdf

فاطمه_بنت_اسد_الابتدائية_للبنات.pdf

فتح_الابتدائية_المختلطة.pdf

فكتوريا_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

قرطبة_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

قرطبة_الابتدائية_المختلطة.pdf

قصر_الأطفال_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

قمة_الابداع_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

كميت_الابتدائية_للبنين.pdf

لالىء_الحياة_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

مآرب_الابتدائية_المختلطة.pdf

ماما_ايمن_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

ماما_سارة_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

ماما_عسل_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

محمود_درويش_الابتدائية_للبنين.pdf

مدرسة ايشق بغداد.pdf

مركز_ابن_الهيثم_لمحو_الامية_ذكور.pdf

مركز_ابهى_لمحو_الامية_ذكور.pdf

مركز_ابو_القاسم_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_ابو_القاسم_لمحو_الامية_ذكور.pdf

مركز_ابي_ذر_الغفاري_لمحو_الامية.pdf

مركز_احمد_بن_حنبل_لمحو_الامية_ذكور.pdf

مركز_الابتهال_لمحو_الامية.pdf

مركز_الابداع_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_الابرار_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_الاحنف_بن_قيس_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_الافراح_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_الامل_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_الانصار_لمحو_الامية_المختلط.pdf

مركز_الايثار_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_البكرية_التكميلية_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_التحدي_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_الجنيد_لمحو_الامية_المختلط.pdf

مركز_الجولان_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_الجيل_العربي_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_الجيل_العربي_لمحو_الامية_ذكور.pdf

مركز_الحافظ_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_الحجر_الاسود_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_الحديبية_لمحو_الامية_المختلط.pdf

مركز_الحقول_الخضر_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_الحنان_لمحو_الامية.pdf

مركز_الرياحين_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_السرمد_لمحو_الامية_ذكور.pdf

مركز_السيادة_الوطنية_لمحو_الأمية_اناث.pdf

مركز_الشواكة_لمحو_الامية_المختلط.pdf

مركز_الشيخ_معروف_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_الطائف_لمحو_الامية_ذكور.pdf

مركز_العدالة_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_العدنانية_لمحو_الامية_ذكور.pdf

مركز_القيروان_لمحو_الامية_أناث.pdf

مركز_الكوفة_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_اللاذقية_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_المازني_لمحو_الامية_ذكور.pdf

مركز_المسرة_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_النزاهة_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_النزاهة_لمحو_الامية_ذكور.pdf

مركز_النهروان_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_الوفاء_لمحو_الامية_المختلط.pdf

مركز_بغداد_لمحو_الامية_المختلط.pdf

مركز_بور_سعيد_لمحو_الامية_المختلط.pdf

مركز_بيعة_الرضوان_لمحو_الامية.pdf

مركز_تبارك_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_تغلب_لمحو_الامية_المختلط.pdf

مركز_خولة_بنت_الازور_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_ذي_قار_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_رقية_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_زهرة_الخمائل_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_زيد_بن_حارثة_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_سلمان_المحمدي_لمحو_الامية_المختلط.pdf

مركز_صفاقس_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_صلاح_الدين_الصباغ_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_صنعاء_لمحو_الامية_أناث.pdf

مركز_صهيب_بن_سنان_لمحو_الامية_ذكور.pdf

مركز_عبدالرحمن_الكواكبي_لمحو_الامية_ذكور.pdf

مركز_مرسي_كور_لمحو_الامية_المختلط.pdf

مركز_مطار_بغداد_لمحو_الامية_اناث.pdf

مركز_نازك_الملائكة_لمحو_الامية_المختلط.pdf

مركز_نبوخذ_نصر_لمحو_الامية_ذكور.pdf

مركز_نهضة_التعليم_لمحو_الامية_ذكور.pdf

مركز_وادي_العقيق_لمحو_الامية_ذكور.pdf

مركز_ينبع_لمحو_الامية_اناث.pdf

مصعب_بن_عمير_الابتدائية_المختلطة.pdf

مطار_بغداد_الابتدائية_المختلطة.pdf

معاذ_بن_جبل_الاساسية_المختلطة.pdf

معارف_بغداد_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

معهد_العناية_للصم_والبكم.pdf

ميسلون_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

ن_والقلم_الابتدائية_المختلطة.pdf

نابلس_الابتدائية_المختلطة.pdf

نازك_الملائكة_الابتدائية_للبنين.pdf

نبوخذ_نصر_الابتدائية_المختلطة.pdf

نجد_الابتدائية_للبنات.pdf

نجوم_التفوق_الابتدائية_المختلطة.pdf

ندى_الصباح_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

نور_الشمس_الابتدائية_المختلطة.pdf

نور_العلم_الابتدائية_المختلطة.pdf

نور_بغداد_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

هاجر_الابتدائية_المختلطة.pdf

هاجر_للتعليم_مسرع.pdf

هبة_الله_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

هذيل_الابتدائية_المختلطة.pdf

هنا_لنكبر_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

وادي_العقيق_الابتدائية_المختلطة.pdf

وادي_القرى_الابتدائية_المختلطة.pdf

وحدة_العراق.pdf

ورود_اليرموك_الابتدائية_الاهلية_المختلطة.pdf

ينبع_الابتدائية_المختلطة.pdf

نتائج السادس الابتدائي الكرخ الثالثة الدور الاول 2022 العراق

ظهرت نتائج محافظة الكرخ الثالث للصف السادس الابتدائي الدور الاول في العراق وتم رفع الملفات pdf على موقع نتائجنا ويتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم باختيار المنطقة التابع لها الطالب في محافظة الكرخ الثالثة من المناطق التالية:

الاهليات.pdf

التاجي.pdf

الحرية.pdf

الخارجيون.pdf

الشعلة.pdf

الطارمية.pdf

العدل والاسكان.pdf

المسائي.pdf

المسرعين.pdf

اليافعين.pdf

قاطع الكاظمية.pdf

محو الامية.pdf

بعد النقر على اسم المنطقة بمحافظة الكرخ الثالثة تظهر للطالب كشوفات المديرية بالمدارس الموجودة بالقاطع كل ما على الطالب هو البحث عن اسمه أو بالرقم الامتحاني للطالب، ويتم التعرف على ما إن كان الطالب ناجح أم مكمل مع درجات الطالب بالمواد المختلفة المقررة عليهم وهي التربية الإسلامية واللغة العربية، واللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم، مع إظهار المجموع والمعدل.