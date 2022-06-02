نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن ترقية بالسجل المدني وخطوات معرفة استحقاق الترقية عبر مسار في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن ترقية بالسجل المدني ؛ تعمل دائماً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على تقديم الكثير من خدمات الترقية عبر منصة مسار للترقيات إلكترونياً ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بالتعرف على طريقة الاستعلام عن ترقية بالسجل المدني وأيضاً سوف نقوم بتوضيح بعض الأمور التي تخص هذا الموضوع وذلك عبر صفحة موقع ثقفني.

الاستعلام عن ترقية بالسجل المدني 1444

من الممكن أن يتم الاستعلام عن ترقية الموظفين بالسجل المدني بواسطة السجل المدني وذلك يتم بإتباع الخطوات التي تم وضعها لذلك وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج المباشر إلى منصة مسار الترقيات.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول وذلك بواسطة النفاذ الوطني الموحد.

القيام بتدوين رقم السجل المدني في المكان المخصص لاسم المستخدم.

ثم بعد ذلك يتم إدخال كلمة المرور إلى منصة أبشر.

الضغط على زر تسجيل الدخول وبعدها يتم إجراء التحقق.

ثم بعد ذلك يتم الاطلاع على تبويب الطلبات المقدمة.

على المستخدم أن يقوم باختيار أحد الطلبات وبعدها يقوم بالاطلاع على تفاصيله.

طريقة الاستعلام عن استحقاق الترقية عبر مسار

لقد تم وضع بعض الخطوات التي يمكن من خلالها أن يقوم موظفي القطاع العام بـِ الاستعلام عن ترقية موظف من خلال منصة مسار الإلكترونية وذلك بعد أن يقوم بتسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، ومن الممكن أن يتم الاستعلام عن استحقاق الترقية من خلال منصة مسار الإلكترونية وذلك يتم بإتباع الخطوات التالية:

الدخول المباشر عبر منصة مسار للترقيات https://masar.sa/Portal/Account/Login

ثم يتم النقر على رابط تسجيل الدخول.

بعد ذلك يقوم المستخدم بإتباع التعليمات حتى يتم دخول الحساب وإجراء التحقق.

القيام بالاطلاع على جدول الطلبات المقدمة.

وأخيراً يقوم المستعلم باختيار الترقية التي يرغب في الاستعلام عنها.

التقديم على إشغال الوظائف بالترقيات

تم وضع بعض الخطوات التي من الممكن أن توتيح القيام بالتقديم لأشغال الوظائف بالترقيات وذلك بواسطة منصة الترقيات وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الذهاب المباشر إلى موقع ورابط مسار الرسمي.

وبعد ذلك إكمال خطوات تسجيل الدخول في منصة مسار.

ثم الضغط على أيقونة تحديد الرغبات الوظيفية.

وبعد ذلك يقوم المواطن بوضع علامة بحوار الوظائف المناسبة.

الضغط على أيقونة تقديم والتحقق من بيانات الطلب.

ثم النقر على أيقونة الإرسال بعد القيام بالتحقق.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة موافق حتى يتم تأكيد إرسال الطلب.

وفي الختام نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على الاستعلام عن ترقية بالسجل المدني وأيضاً قمنا بالتعرف على استعلام عن الترقية من منصة مسار الإلكترونية كما أننا قمنا بالتعرف على طريقة الاستعلام عن استحقاق الترقية عبر مسار كما تعرفنا على التقديم على إشغال الوظائف بالترقيات.