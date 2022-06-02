نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالياً.. نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الأول نتائجنا جميع محافظات العراق وزارة التربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنشر وزارة التربية العراقية نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الأول نتائجنا ، نتائج طلاب العراق ، وذلك تدريجياً بكافة المحافظات فور الانتهاء من أعمال التصحيح في كل محافظة على حدة ، وكانت وزارة التربية العراقية قد أوضحت فيما سبق أن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الأول سيتم الكشف عنها حال أن ينتهى جميع الطلبة والطالبات من الامتحانات الوزارية المقررة عليهم، وبعد أن تنتهي كافة اللجان التابعة لوزارة التربية من إجراء جميع عمليات التصحيح والمراجعة النهائية سيتم إعلان نتائج السادس الابتدائي 2022 عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت كما يقوم موقع نتائجنا برفع النتيجة في صورة ملفات pdf تحتوي على أسماء الناجحين.

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الأول العراق

أوضحت وزارة التربية العراقية خلال نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الأول ، أنه قد وصلت نسبة النجاح للصف السادس الابتدائي 76.24%، وقد أدي جميع الطلاب الاختبارات المقررة عليهم، ونرفق لكم الآن روابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 نتائجنا وزارة التربية العراقية ، من خلال متابعة مستمرة لما يتم الإعلان عنه بخصوص نتائج طلاب العراق .

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نتائج السادس الابتدائي 2022 محافظات العراق وزارة التربية

ومن خلال ما يتم نشرة عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا ، بخصوص نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الأول بالعراق، سيتم رفع جميع الروابط التي تخص المحافظات المتبقية ، حيث يتم إعلان النتائج على فترات زمنية متتالية، أسرة موقعنا تتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والطالبات بالمرحلة الابتدائية، كما يمكنكم متابعة الأخبار أول بأول عبر موقع وزارة التربية العراقية.

وكانت وزارة التربية العراقية قد أعلنت عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 في محافظة الرصافة الأولى والكرخ الأولى والثالثة، بينما تسود حالة من التوتر والقلق بين جميع الطلبة والطالبات بالصف السادس الابتدائي بل وأولياء الأمور الآن بسبب تأخر الإفصاح عن نتيجة السادس الابتدائي حتى الآن في باقي المحافظات العراقية دون المحافظات التي تم الإعلان عن النتائج والموضحة بعاليه، وسنتابع معكم أول بأول ما سيتم الكشف عنه من تفاصيل أخرى.