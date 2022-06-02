نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر link نتائج 3 اعدادي جميع المحافظات .. روابط استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 في مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان مؤخرًا عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 في عدد كبير من المحافظات، وقد تم رفع النتائج على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي أون لاين وهو الموقع التابع لوزارة التربية والتعليم، ويتم استخراج نتائج التعليم الأساسي ونتيجة الشهادة الاعدادية من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي الكترونيا 2022 بالرقم القومي للطالب، حيث يدخل الطالب إلى بوابة التعليم الأساسي أو عبر منصة نتائج الشهادة الاعدادية للاستعلام عن النتيجة بكتابة الرقم القومي واستخراج النتيجة على الفور.

نتيجة الشهادة الاعدادية جميع المحافظات الترم الثاني 2022

يتم استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية جميع المحافظات بالرقم القومي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، وعبر الرقم الامتحاني للطالب من خلال رابط موقع نتائج الشهادة الاعدادية الترم الثاني للدور الأول، وقد أكدت مصادر مسئولة أنه من المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 في مصر بجميع المحافظات في الساعات المقبلة، حيث يتم الانتهاء من الاعلان عن النتيجة، ليتم على الفور فتح باب التظلمات في المحافظة على الفور، ليستمر باب التظلم في الفتح لمدة 15 يوم.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف الترم الثاني 2022

اعتمد السيد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 اليوم منذ ساعات قليلة، وجاءت نسبة النجاح لطلبة النظامي بالشهادة الاعدادية 75.51%، وقد جاءت أسماء الطلبة العشرة الاوائل في المحافظة بالترتيب على النحو التالي:

روضة محمد سيد محمد حصلت على 280 درجة من مدرسة الرياض ع بنات ناصر. كريم عبد العليم عبد الحميد محمد حصل على 280 درجة من مدرسة سان مارك ع م لغات بني سويف. كريم محمد سالم أحمد حصل على 279.75 درجة من مدرسة الشعب ع بنين بني سويف. سيف محمد إبراهيم جلال حصل على 279.75 درجة من مدرسة النهضة الرسمية ع م بني سويف. يوسف رجب أحمد محمد حصل على 279.75 درجة من مدرسة كوم أبو خلاد ع م الجديدة ناصر. عمر محمد مدحت محمد حصل على 279.75 درجة من مدرسة صلاح الدين فيوتشر لغات بني سويف. بسملة محمد مبروك عبد العظيم حصلت على 279.75 درجة من مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية بني سويف. عبد الرحمن محمد محمد محمود حصل على 279.75 درجة من مدرسة سعد أبي وقاص الرسمية للغات الفشن. شهد عزت محمد محمد حصلت على 279.75 درجة من مدرسة الفشن ع بنات الفشن. ضحى خالد توفيق سيد حصلت على 279.75 درجة من مدرسة سيد عبد القادر ع م ناصر.

نتيجة اعدادية الجيزة 2022

وفق الصفحة الرسمية للعلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فقد اعتمد السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة الترم الثاني 2022 وقد تم اعتماد النتيجة بحضور السيد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة الأستاذ أشرف سلومة، أما بالنسبة لإمكانية الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا فقد تم رفعها اليوم على الانترنت أون لاين ليتم استخراج النتيجة برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة الترم الثاني 2022

أدى طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة وفق جدول الامتحانات الذي تم اتباعه الامتحانات بدايةً من السبت 14 مايو 2022 وحتى يوم الخميس 19 من مايو 2022، هذا وقد تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة اليوم، وعليه فقد تم الإعلان عن النتيجة ورفعها عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي.

كما أشارت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة إلى أن رابط الاستعلام عن نتائج الصفوف الأول والثاني الاعدادي يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج الطلاب 2022 بالرقم القومي الخاص بالطالب والمدون في شهادة ميلاد الطالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2022 عبر ثقفني

حرصًا من موقع ثقفني على تقديم لكم كل ما هو أفضل وحرصًا منه على تسهيل كافة الأمور، نقدم لكم خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة الترم الثاني 2022 ويمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك بالبحث عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 بين الروابط التالية:

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

ثم قم بكتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك، ثم انقر بعدها على أيقونة بحث.

أيضًا فقد كفل الموقع عبر نتيجة ثقفني أكثر من طريقة يمكن من خلالها الطالب الاستعلام عن نتيجة الاعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2022 من بينها تسجيل الدخول عبر الموقع مع كتابة اسم الطالب ر رباعي وكتابة رقم الجلوس.

ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2022

اعتمد راشد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني للدور الأول محافظة الجيزة، وجاءت نسبة النجاح 82.6%، وقد اعتمد معالي اللواء أحمد رائد محافظ الجيزة مع وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ أشرف سلومة النتيجة، وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

نسبة النجاح 82.6%

إجمالي المتقدمين لخوض الامتحانات 183881 طالب وطالبة.

عدد أوائل الطلاب بلغوا 91 طالب وطالبة على مستوى إدارات محافظة الجيزة.

نسبة نجاح المكفوفين بالشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 90.86%.

نسبة نجاح الصم وضعاف السمع بلغت 90%

نسبة نجاح التعليم الأساسي بالقسم المهني بلغت 90.86%.

قامت الصفحة الرسمية للعلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتوضيح إمكانية استخراج نتيجىة الطلاب عبر روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية من خلالها، حيث أوضحت أن إمكانية الاستعلام تكون بالاسم ورقم الجلوس فقط، وليس بالرقم القومي عبر روابط الوزارة.

وجاء البوست كما يلي:

نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الروابط التالية، وبرقم جلوس الطالب، وليس الرقم القومي. نتيجة الاعدادية محافظة الجيزة نتائج الجيزة مديرية التعليم محافظة الجيزة مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام

نظرًا للإقبال المتزايد على روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني، يجب عليك التحلي بالصبر حتى يتم فتح الرابط بشكل سليم، وتتمكن من استخراج النتيجة بالاسم ورقم الجلوس بسهولة. أوائل الطلبة في الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة تقدم السيد الأستاذ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الجيزة بتقديم خالص التهنئة لأوائل الطلبة الذين بلغ عددهم 91 طالب وطالبة على مستوى محافظة الجيزة، وقدم تحية احترام وتقدير لمنسوبي التعليم من المعلمين والمعلمات، وللأمهات وللآباء الذي ضحوا لراحة أبنائهم وحثوا أبنائهم على المزيد من التفوق. هذا وقد تمنى سيادته للطلاب الناجحين الدوام بالتوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية، فيما يلي نوضح المزيد من التفاصيل ونلقي الضوء على أسماء أوائل الطلبة بالشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2022.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية في بقية المحافظات تباعًا في الساعات القليلة المقبلة، حيث يتم ظهور النتيحة ليتم استخراجها برقم الجلوس والاسم بعد الانتهاء من أعمال رصد درجات الطلاب بالمواد الدراسية المختلفة التي خاضوا امتحاناتها، على أن يتم عرض النتيجة باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب، وكل ما على الطالب هو النقر على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية للمحافظة التي يقطن بها. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2022 يترقب آلاف الطلبة والطالبات في محافظة القليوبية موعد ظهور نتيجة الشهادة ااعدادية الترم الثاني بها، حيث يتم الآن الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات والمراجعة ليتم رصد درجات الطلاب على الفور، وتدوينها في كشوفات يتم الموافقة عليها واعتمادها من السيد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ليتم الاستعلام عن النتائج بعد تحميلها على الإنترنت برقم جلوس الطالب والاسم عبر رابط نتيجة اعدادية القليوبية وكتابة الاسم الثلاثي والنقر على البحث للاستعلام عن النتيجة على الفور. فتح باب التظلمات اليوم على نتيجة اعدادية الجيزة تستقبل مديريات التربية والتعليم التابعة لمحافظة الجيزة اليوم أبناء المحافظة من المقيدين في الشهادة الاعدادية من الراغبين في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني للمواد التي يرغبون بها، ومن المقرر أن تواصل المديريات عملها في استقبال طلبات التظلمات من اليوم السبت الموافق 28 من مايو ولمدة 15 يوم تالية. ما زالت المدارس المخصصة لاستقبال طلبات التظلمات في اعدادية الجيزة تعمل حتى الآن، وفي سياق منفصل تعمل عدد من المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية على الانتهاء من أعمال رصد الدرجات وجمع الكشوفات لللموافقة عليها واعتماد النتائج لتظهر رسميا ويتم الاستعلام عنها عبر الآليات المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي لاستخراج النتيجة حرصت وزارة التربية والتعليم على توفير رابط إلكتروني تتمكن من خلاله من استخراج نتائج الشهادة الاعدادية بكافة المحافظات بالرقم القومي للطالب وهذا عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، كما أشارت إلى توفير رابط جديد تم إطلاقه مخصصًا لنتائج الشهادة الإعدادية وهي منصة نتائج الشهادة الاعدادية جميع المحافظات، ليصبح من السهل على الطلاب الاستعلام عن نتائجهم بعد اعتمادها بدون ضغط على موقع واحد حتى لا يصابوا بالممل أثناء اخراج النتيجة، ويتم الاستعلام في دقائق معدودة.

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