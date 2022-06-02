الجزائر تواصل الإجهاز على كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة الصحة الجزائرية بيانا قالت فيه إن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد، ارتفعت إلى 265 ألفًا و887 حالة، كما استقر إجمالى الوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.

كورونا فى الجزائر

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالى للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و417 شخصا، مشددة على ضرورة التزام مواطنيها بجميع الإجراءات الاحترازية، وتطبيق قواعد الحجر الصحى.

وكانت الجزائر قد قررت تمديد رفع الحظر الصحى الذى فرضته السلطات للخد من انتشار فيروس كورونا عبر كامل أراضى البلاد، مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.