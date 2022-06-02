العالم اليوم - مقرصنون تدعمهم إيران حاولوا استهداف مستشفى أميركي للأطفال

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 يونيو 2022 04:18 صباحاً - أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي أن مقرصنين مدعومين من الحكومة الإيرانية حاولوا استهداف مستشفى للأطفال في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنهم تراجعوا عن خطتهم بمجرد أن علم الأميركيون بالأمر.

وقال راي في خطاب ألقاه في "بوسطن كوليدج" حول التهديدات الإلكترونية "في صيف 2020، حاول مقرصنون ترعاهم الحكومة الإيرانية تنفيذ واحدة من أبغض الهجمات الإلكترونية التي رأيتها على الإطلاق... عندما حاولوا استهداف بوسطن تشلدرنز هوسبيتل".

وأوضح أن السلطات الأميركية تلقت بلاغا من شريك استخباراتي تفيد بأن المستشفى على وشك التعرض لهجوم.

وأضاف "سارعت فرقة سايبر سكواد من مكتبنا في بوسطن إلى تحذير المستشفى. على الفور، تمكنّا من مساعدته على تحديد التهديد ثم خفضه".

ولم يقدم راي تفاصيل حول أي فرع من الحكومة الإيرانية يقف وراء التهديد، ولم يذكر كيف كان الهجوم سيؤثر على المستشفى لو نفذّ.

وأشار راي أيضا إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي كان يعمل بجهد للتعامل مع التهديدات الروسية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، ذاكرا أنه كان قادرا على ردع هجوم محتمل مدمر على شركات ومؤسسات أميركية من قبل أجهزة الاستخبارات العسكرية في مارس.

وتابع "نتوقع أن تصبح نشاطاتهم السيبرانية أكثر تخريبا لأنهم يستمرون في تحقيق نتائج سيئة في الحرب".

ووفقا له، فإن الصين تدرس الصراع في أوكرانيا لاستخراج المعلومات التي من شأنها أن تساعد في حربها الخاصة على شبكة الإنترنت.

وقال إن الصينيين "يحاولون معرفة طريقة تحسين قدرتهم على ردعنا أو إلحاق الأذى بنا في إطار هجوم على تايوان".