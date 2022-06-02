العالم اليوم - 4 قتلى في إطلاق نار في مستشفى بولاية أوكلاهوما الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 يونيو 2022 03:21 صباحاً - قالت شرطة منطقة تولسا في ولاية أوكلاهوما إن مبنى طبيا شهد مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بعد إطلاق النار من قبل شاب مجهول تم قتله لاحقا بنيران رجال الشرطة ليصبح عدد القتلى أربعة اشخاص .

وأضافت الشرطة في بيان مقتضب أنها استجابت لبلاغ هاتفي بشأن اقتحام شخص مجهول لحرم مستشفى سانت فرانسيس يحمل سلاحا ويقوم بإطلاق النار داخل المبنى." وزادت الشرطة بالقول إنها تقوم بالوقت بإجلاء الضحايا وإخلاء المبنى، إضافة إلى القيام بالمزيد من الإجراءات الأمنية تخوفا من وجود تهديدات إضافية.

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