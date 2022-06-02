العالم اليوم - أسواق النفط تترقب اجتماع أوبك+ مع صعود أسعار الخام

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 يونيو 2022 03:21 صباحاً - تتجه الأنظار إلى اجتماع أوبك+ المقرر اليوم الخميس لبحث سياسة إنتاج النفط من التحالف الذي يضم روسيا، وقد ارتفعت أسعار النفط الأربعاء بعد أن اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على حظر تدريجي للخام الروسي وبعد أن أنهت الصين إغلاقها بسبب كوفيد-19 في شنغهاي، مما قد يعزز الطلب.

وعند التسوية، بلغ خام برنت 116.29 دولار للبرميل بارتفاع 69 سنتا أو 0.6%، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتا أو 0.5% إلى 115.26 دولار للبرميل.

اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ الاثنين على تقليص 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية هذا العام، في أشد عقوبات الاتحاد حتى الآن منذ بدء غزو أوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

ستنفذ العقوبات على النفط الخام خلال ستة أشهر وعلى المنتجات المكررة على مدى ثمانية أشهر. ويستثني الحظر نفط خط الأنابيب من روسيا كامتياز للمجر ودولتين أخريين غير ساحليتين في وسط أوروبا.

في الصين، انتهى الإغلاق الصارم بهدف احتواء فيروس كوفيد-19 في شنغهاي بعد شهرين، مما أدى إلى توقعات بزيادة الطلب على الوقود.

في غضون ذلك، قال مصدران من أوبك+ بحسب "رويترز" إن الأعضاء لم يناقشوا فكرة استبعاد روسيا عن اتفاق إمدادات النفط الحالي، بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مثل هذه الخطوة قيد الدراسة.

تضم أوبك+ أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا (أوبك+). ومن المقرر أن تجتمع المجموعة الخميس لوضع سياسة الإنتاج. وقالت مصادر إن لجنة فنية في أوبك+ قلصت توقعاتها لفائض سوق النفط في 2022 بنحو 500 ألف برميل يوميا إلى 1.4 مليون برميل يوميا.