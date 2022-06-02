عروض شركة إكسترا المختلفة 2022 عروض مغرية على الشاشات والهواتف، ينتظر العديد من المواطنين والمقيمين العروض التي تقوم بالإعلان عنها شركة إكسترا، وهي أحد الشركات السعودية التي تخصصت في بيع الأجهزة الكهربائية منذ 19 عام حتى الآن، وأصبحت الشركة تقوم ببيع الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية والإلكترونيات، ولم تنسى الشركة السيدات، لكنها تقدم أيضا منتجات العناية بالبشرة التي يبحث عنها النساء، ويبلغ عدد المعارض التابعة لإكسترا 47 معرض موزعة في كافة أنحاء المملكة، بالإضافة إلى 52 معرض في بلاد مختلفة من منطقة الخليج العربي، وقد وصل عائد الشركة من الأرباح 931.696 مليون ريال سعودي، وتتميز الشركة بعمل عروض مختلفة وتخفيضات هائلة من حين لآخر ليستفيد منها جميع القائمين في المملكة، لذا هيا نتعرف على أبرز هذه العروض.

عروض شركة إكسترا على الأجهزة الكهربائية

تعتبر الأجهزة الكهربائية من أساسيات المنزل، لذا قدمت شركة إكسترا عروض مختلفة على الأجهزة الكهربائية، والتي جاءت كالتالي:

مكيف شباك 24200 وحدة بسعر 2509 ريال سعودي، و أتاحت الشركة إمكانية السداد بالتقسيط لمدة 36 شهر مقابل 120 ريال سعودي.

غسالة اوتوماتيك 10 كيلو بيضاء اللون بسعر 2599 ريال سعودي، ويمكن أيضا التقسيط لمدة 36 شهر مقابل 125 ريال.

غسالة اتوماتيك LG سعة 12 كيلو بسعر 4499 ريال سعودي، ويوجد امكانية تقسيط.

مبرد ماء باناسونيك بارد وحار بسعر 1249ريال سعودي.

عروض إكسترا على الشاشات

أصبحت شاشة التلفزيون جزء هام في المنزل، حيث تضمن مشاهدة ممتعة خاصة عند مشاهدة المباريات، لذا نقدم لكم عروض إكسترا على الشاشات.

شاشة سامسونج 85 بوصة فائقة الوضوح بسعر 14999 ريال سعودي.

شاشة شارب 50 بوصة بخصم 43٪، وبالتالي يصبح السعر بعد الخصم 1999 ريال سعودي.

خصم 43٪ على شاشة سامسونج 43 بوصة، ليصبح السعر بعد الخصم 1999 ريال سعودي.

عروض إكسترا على الهواتف