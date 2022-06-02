التسجيل في دعم سكني وأهم الشروط للحصول على الدعم، حيث إن منصة دعم سكني هي إحدى المنصات الإلكترونية التي تهتم بمجال الأراضي والمنازل السكنية، وغيرها من الخدمات الأخرى مثل: توثيق عقود الإيجار، توفير تصميم هندسي للمنزل، توفير عروض وحدات سكنية للبيع، عرض قائمة بمكاتب الإشراف الهندسي، تسليم شقق للايجار، توفير مقاولين على درجة عالية من الثقة والكفاءة، وتعتبر منصة دعم سكني من المنصات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والتي قامت بإطلاقها وزارة الإسكان، حيث تقوم باستقبال طلبات التسجيل في الوحدات السكنية المدعمة، وتقوم الوزارة بفرز الطلبات التي تم تطبيقها وفق الشروط الموضوعة من قبل الوزارة، واختيار المناسب للحصول على الأراضي السكنية وفقا لقاعدة البيانات المتواجدة لديها وسوف نوضح لكم من خلال السطور التالية شروط التسجيل في منصة دعم سكني.

طريقة التسجيل في منصة دعم سكني

قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتسهيل عملية التسجيل في المنصة للحصول على الأراضي السكنية المدعومة من الحكومة السعودية، حيث يمكن تسجيل طلب الحصول على الأرض السكنية بالدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة، وتدوين البيانات المطلوبة بشرط التحلي بالصدق عند كتابة البيانات، لأن الوزارة ستقوم برفض الطلبات ذات البيانات غير الصحيحة، وسيتم التواصل مع المقبولين عبر رسائل نصية، ومن الجدير بالذكر أنه تم صرف الدعم السكني لشهر مايو في يوم 24 مايو 2022.

شروط التسجيل في المنصة

وضعت وزارة الإسكان عدة شروط حتى يمكن الاستفادة من برنامج دعم سكني، وتتضمن هذه الشروط:

أن يكون المتقدم للدعم من المتزوجين، حيث أن التسجيل غير متاح للأعزب.

يلزم وجود دخل ثابت للمتقدم، حتى يتمكن من سداد الأقساط.

يتم تحديد نسبة الدعم على حسب دخل المواطن.

يحصل المواطن على الدعم لمرة واحدة فقط، ويشترط ألا يكون قد حصل على الدعم من قبل.

طريقة الاستعلام عن دعم سكني

يمكن للمستفيدين من برنامج دعم سكني الاستعلام عن الدعم المقدم من الوزارة عن طريق الخطوات التالية: