نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك تقديم رياض الاطفال 2022 لجميع المحافظات من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن رابط تقديم رياض الاطفال 2022 للعام الدراسي الجديد، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن أولياء الأمور يمكنهم القيام بالتقديم لأبنائهم في رياض الاطفال للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023 لكافة محافظات جمهورية مصر العربية، وقد أشارت وزارة التربية والتعليم إلى الآلية التي يتم من خلالها تقديم رياض الاطفال 2022 في محافظات مصر، تابع معنا للمزيد من التفاصيل.

تقديم رياض الاطفال 2022

يستطيع أولياء الأمور تسجيل أبنائهم من خلال تقديم رياض الاطفال 2022 للعام الدراسي الجديد الكترونيا لمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغام بالعام الدراسي الجديد 2022 – 2023، على أن يتم تقديم رياض الاطفال 2022 في محافظات مصر من خلال الموقع الإلكتروني للمحافظات التالية: بورسعيد – دمياط – الدقهلية – الغربية – البحيرة -الاسماعيلية – الفيوم – المنيا- اسيوط – سوهاج – قنا -البحر الاحمر- الوادى الجديد – شمال سيناء – جنوب سيناء – الاقصر.

خطوات تقديم رياض الاطفال 2022

تم تحديد الرابط الإلكتروني اللازم ل تقديم في رياض الاطفال 2022 الكترونيا، وهذا من خلال اتباع بعض الخطوات والتي تتمثل في السطور التالية:

يتم الدخول أولًا إلى رابط تقديم رياض الاطفال 2022 للعام الدراسي الجديد.

ثم يتم تسجيل الدخول على الصفحة الالكترونية الخاصة بالتقديم على رياض الأطفال لولي الأمر لتحديث البيان.

في حالة توفر حساب لولي الأمر يتم التسجيل بالرقم القومي وكلمة المرور، ثم يتم تسجيل الدخول.

إذا لم يتوفر حساب لولي الأمر على بوابة مركز المعلومات، يتم النقر على إنشاء حساب.

ثم يتم ملء البيانات عن طريق كتابة الاسم الأول واسم الوالد واسم الجد واللق أو العائلة والرقم القومي وتاريخ الميلاد ومحافظة الميلاد والنوع.

ثم يتم كتابة بيانات التواصل مع ولي الأمر عبر كتابة رقم الموبايل ورقم التليفون والبريد الإلكتروني ومحافظة العنوان والوطيفة والعنوان بالتفصيل.

ثم يتم كتابة كلمة المرور على ألا تقل كلمة المرور عن 8 حروف، على أن تشتمل على حروف وأرقام، مع وجود حرف كبير بينهم.

ثم الضغط على تسجيل.

سجل دخولك، ثم اتبع التعليم للتسجيل و تقديم رياض الاطفال 2022.

في الساعات القليلة الماضية قد اتاحت وزارة التربية والتعليم امكانية تقديم رياض الاطفال الكترونياَ عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالتقديم والتابع لوزارة التربية والتعليم المصرية، ولهذا يمكن الآن لكافة اولياء الامور الراغبين في التقديم لأبنائهم اتباع الخطوات التي قد ذكرناها لكم في السطور السابقة للتقديم الكترونياً بكل سهولة و يسر.