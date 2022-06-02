عاجل.. إطلاق نار بـ أوكلاهوما.. وهذا عدد الضحايا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الأمريكية إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فى حادث إطلاق نار بحرم أحد المستشفيات يوم الأربعاء فى تولسا بولاية أوكلاهوما، ميرة إلى مقتل مطلق النار أيضًا.





وذكر موقع "CNN" الأمريكى نقلا عما ورد فى منشور سابق على "فيسبوك" من قسم شرطة تولسا فى أوكلاهوما، أن السلطات استجابت لمكالمة بشأن رجل كان مسلحًا ببندقية فى مبنى ناتالى الطبى، وهو مبنى مكاتب الأطباء فى حرم مستشفى سانت فرانسيس".

وقالت الشرطة فى المنشور "فى هذه المرحلة يمكننا تأكيد مقتل مطلق النار" رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان إطلاق النار من تلقاء نفسه، وأضافت النشرة ان "الضباط يمرون حاليا بكل غرفة فى المبنى بحثا عن تهديدات إضافية".

وأوضح ريتشارد مولنبرج، أحد المسؤولين بالشرطة الأمريكية فى المنطقة، يوم الأربعاء، أن الشرطة كانت تقوم بإخلاء المبنى وإجلاء الضحايا مساء الأربعاء، واصفا المشهد بأنه "كارثى" فى ​​الوقت الحالى.

والأحد الماضى، قتل شخص وأصيب سبعة آخرين فى إطلاق نار على مهرجان فى الهواء الطلق فى ولاية أوكلاهوما الأمريكية أيضًا، وفقا لما أعلنته السلطات بالولاية.

يأتى ذلك بعد أيام من حادث مروع لإطلاق النار فى مدرسة ابتدائية بمدينة أوفالدى فى ولاية تكساس، أسفر عن مقتل 18 طالبًا وثلاثة مواطنين آخرين.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فأن حادث تكساس يعد ثانى أعنف إطلاق نار فى مدرسة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية يُسجل فى الولايات المتحدة.