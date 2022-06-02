جدرى القرود.. 6 إصابات جديدة تضرب هذه الدولة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان أصدرته الحكومة البريطانية على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، قالت فيه، إن إجمالى الإصابات بـ جدرى القرود فى المملكة المتحدة بلغ 196 موزعة بين 188 إصابة فى إنجلترا، وخمس فى اسكتلندا، واثنتين فى أيرلندا الشمالية، وواحدة فى ويلز.

وأضاف البيان: "لا يزال الخطر على سكان المملكة المتحدة منخفضًا، لكننا نطلب من الناس أن يكونوا متيقظين لأى طفح جلدى أو آفات جديدة، والتى قد تظهر مثل البقع أو القرح أو البثور على أى جزء من الجسم".

وذكر المسؤولون أن "نسبة ملحوظة" حدثت بين الرجال المثليين وثنائيى الجنس لكنهم لم يقدموا تفصيلًا دقيقًا.

يذكر أن مرض جدرى القرود وصل الآن إلى 30 دولة حول العالم، وفى أوروبا بشكل رئيسى خلال الثلاثة أسابيع الماضية فيما يتم اكتشافه بشكل متقطع خارج غرب ووسط إفريقيا، كما تم الكشف عما مجموعه 500 إصابة فى الدول غير المتوطن بها.