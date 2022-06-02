شروط التقديم في مدارس البترول 2022 بعد الشهادة الاعدادية والأوراق المطلوبة

بحث العديد من أولياء الأمور عن أهم الشروط الواجب أن تكون متوفرة في أبنائهم بعد اجتيازهم اختبارات الصف الثالث الاعدادي للالتحاق بمدارس البترول، بالإضافة إلى الشروط التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للدخول في مدارس البترول واهم الأوراق المطلوبة للتسجيل في المدرسة، وهي من المدارس الصناعية الحديثة للتعلم المبتكر ويكون الطالب بها له شأن كبير في المستقبل لأنه يقوم بالالتحاق بكلية الهندسة عند التفوق، وفي هذا المقال سنقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بشروط التقديم والأوراق فتابعونا لمعرفة المزيد من المعلومات.

مميزات مدارس البترول

تتمتع مدارس البترول بالعديد من المميزات التي نالت إعجاب الكثيرين من أولياء الأمور والطلاب في مصر، ومن ضمن هذه المميزات هي:

يمكن للطالب الالتحاق بكلية الهندسة بعد اجتيازه لامتحان المعادلة.

عند الانتهاء من دراسة الطالب، سوف يحصل على دبلوم فني صناعي من قسم الإنتاجية.

يمكن للخريجين من المدرسة التسجيل في نقابة التطبيقيين بعد التخرج.

مدرسة البترول تساعد على تأجيل التجنيد وتقليل مدة التجنيد لدي الخريجين من هذه المدرسة.

حسب موقع المدرسة يتم تدريب الطلاب أثناء الدراسة في شركات مختلفة.

شروط التقديم مدارس البترول بعد الإعدادية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس البترول بعد اجتياز امتحانات الصف الثالث الإعدادي، ومن ضمن هذه الشروط هي:

يجب أن كون الطالب قد حصل على ما لا يقل عن 260 من أصل 280 درجة في الصف الثالث الإعدادي.

اجتياز امتحان القبول التحضيري للمدرسة البترولية.

اجتياز اختبار الفحص الطبي.

اجتياز اختبار القياس النفسي بنجاح.

يجب أن يكون المتقدمون أقل من 18 عامًا في 1 سبتمبر من عام تقديم الطلب.

اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الأولى.

النجاح في اختبار كشف الهيئة.

يمكنك التقديم من خلال بوابة التعليم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس البترول بعد الشهادة الإعدادية

يوجد العديد من الأوراق للتقديم في مدارس البترول وهي: