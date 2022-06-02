نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد.. شروط الضمان المطور للمتزوجه وأخر موعد تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان المطور للمتزوجه ، بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء فتح التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد عبر منصة الدعم والحماية البوابة الإلكترونية المخصصة لتدوين كافة البيانات للمستفيدين والمستفيدات، توجه الكثير للبحث عن شروط الضمان المطور للمتزوجه والعزباء شروط الضمان المطور للمطلقة ، وهو ما نسلط عليه الضوء من خلا هذا المقال.

شروط الضمان المطور للمتزوجه

بات الكثير من الراغبات في تسجيل ضمان جديد في البحث عن شروط الضمان المطور للمتزوجه وللعزباء والمطلقة ، وهو ما كشفت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع من يرغب في إتمام التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 من أجل الحصول على الدعم المالي المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شكل معاش وراتب ضماني لجميع من هم أشد احتياجاً لهذا المعاش أو الراتب.

ومن هذا المنطلق سنعمل على رصد كافة التفاصيل التي تخص شروط الضمان المطور للمتزوجه ، والإجابة على بعض التساؤلات حول ما هي شروط التسجيل في الضمان المطور للعزباء وللمطلقة، وهل يحق للمتزوجه التسجيل في الضمان المطور ؟. كل هذه تساؤلات تم طرحها مع البدء في تدشين عمليات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444.

رابط التسجيل في الضمان المطور منصة الدعم والحماية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي السابق، وذلك حتى ينتهي التسجيل في الضمان المطور في يوم 05 / 04 / 1444 هجرياً وما يقابله 30 / 10 / 2022 ميلادياً، ومن خلال الدخول عبر رابط منصة الدعم والحماية ، يُمكن للجميع الآن إتمام التسجيل في الضمان المطور الجديد ، وذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة فور الدخول.

شروط الضمان المطور للمتزوجه

أوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الضمان المطور الجديد للمتزوجه ، والتي تُمكنها من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي وذلك وفقاً للآتي:

يُشترط بلوغ الزوجة سن الشيخوخة. يُشترط تقديم ما يدل على إقامة الزوجة بالسعودية إقامة دائمة، سواء إيصال عقد كهرباء، أو عقد الإيجار. يُشترط غياب الزوج وانقطاع أخباره. يُشترط عدم وجود أي ممتلكات سواء عقارات أو أراضي مملوكة للزوجة. يُشترط تقديم ما يدل على تعاطي الزوج للمخدرات ووجود أبناء بينهما. يُشترط دخول الزوج السجن ووجود أبناء بينهما. يُشترط ألا يتعدى الدخل الشهري للزوجة الحد المانع الضمان. يشترط للمرأة المتزوجة من شخص غير سعودي ولديها أولاد أن يكون زوجها غير قادر على العمل. يُشترط أن تكون المرأة المتقدمة سعودية الجنسية أو يكون زوجها سعوديا. يُشترط عدم امتلاك الزوجة أي سجل تجاري أو سجل مهني.

وفي الأخير، وبعد أن قدمنا كافة التفاصيل التي تخص شروط الضمان المطور للمتزوجه ، شروط التسجيل في الضمان المطور ، نود أن نذكركم أننا سنتابع رصد جميع ما يخص شروط الضمان المطور للعزباء والمطلقة ، كذلك الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للموظفين، وذلك من خلال تقارير متتالية.