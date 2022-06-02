نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الطلاب الكويت 2022 لجميع المدارس على موقع المربع الالكتروني بالرقم المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد ساعات مقبلة سيتم اعتماد نتائج الطلاب الكويت 2022 ليتمكن الطلبة والطالبات في الكويت بمناطقها المختلفة من الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم الامتحاني للطالب عبر موقع وزارة التربية الكويتية، ويتم الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2022 بعد الانتهاء من جميع أعمال رصد درجات المواد للطلاب، كما أشارت وزارة التربية الكويتية للتعليم عن إتاحة رابط إلكتروني يستطيع الطالب من خلاله الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني للطالب في مناطق الكويت المختلفة في منطقة حولي وفي منطقة الجهراء ومبارك الكبير والعاصمة والأحمدي وفي التربية الخاصة والفروانية، اما عن تفاصيل الاستعلام عن النتائج فور ظهورها فسندقمها لكم في السطور القادمة من هذا المقال.

نتائج الطلاب الكويت 2022

أوضحت وزارة التعليم والتربية الكويتية أن نتائج الطلاب الكويت 2022 يتم استخراجها بالرقم المدني للطالب، من خلال موقع المربع الغلكتروني التابع لوزارة التربية الكويتية، ليتم من خلاله تحديد المرحلة الدراسية للاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2022 للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة في الكويت.

الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2022

يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2022 عبر موقع المربع الإلكتروني الكويتي الرسمي التابع لوزارة التعليم الكويتية عبر اتباع خطوات أوضحتها وزارة التربية الكويتية، وهذا عبر اتباع التالي:

في البداية يتم زيارة رابط موقع المربع الإلكتروني، وهو الموقع التابع لوزارة التربية الكويتية.

حيث يتم النقر على أيقونة نتائج الطلاب الكويت 2022 ليقوم الطالب بعدها باختيار المرحلة الدراسية المقيد بها الطالب للعام الدراسي الجاري.

اختار بعدها الصف الابتدائي أو المرحلة المتوسطة.

ثم يتم تدوين رقم الطالب المدني الخاص به في الخانة المخصصة له.

ثم في نهاية خطوات الاستعلام يتم الضغط على أيقونة بحث للاستعلام عن النتائج.

ومن الجدير بالذكر انةمن المقرر أن تظهر نتائج الطلاب الكويت 2022 بعد ساعات قادمة من الآن ليتم إظهار النتائج على موقع المربع الالكتروني، ويتم الاستخراج أون لاين فور اعتماد النتائج.