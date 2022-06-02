انجاز مساعده.. للحصول على سكن او سيارة من مؤسسة الوليد بن طلال 1443 للمحتاجين وغير القادرين

اقترب شهر رمضان المبارك على القدوم وازداد البحث على مواقع الإنترنت في المملكة العربية السعودية على خطوات الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال 1443هـ، حيث أن مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية هي أكبر المؤسسات الخيرية في السعودية والتي لها شهرة واسعة على كل أنحاء المملكة والتي استفاد منها ملايين المواطنين السعوديين في الحصول على وحدات سكنية وقطع أراضي وسيارة خاصة بهم وذلك وفقًا لشروط ومعايير محددة.

خطوات الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال 1443هـ

يمكنك التقديم للحصول على مساعدة مالية أو قطعة أرض سكنية أو سيارة من المؤسسة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

قم بالدخول على رابط الموقع الخاص بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية السعودي.

انقر على أيقونة “التسجيل” وقم بتسجيل الدخول كمسجل جديد أو ادخل على حسابك الخاص الذي قمت بالتسجيل عليه مسبقًا.

اكتب كافة البيانات الخاصة بك عند التسجيل ولكن يجب أن تكون صحية وصادقة حتى لا يتم حرمك من المساعدة.

اكتب الرمز الخاص بتنشيط الحساب والذي سيصلك بعد تسجيل الدخول وحدد المساعدة التي تريد الحصول عليها سواء كانت سيارة أو أرض سكنية.

شروط استحقاق مساعدات مالية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

يجب ألا تتوافق شروط المستفيد مع شروط الحصول على الإعانة من وزارة الإسكان الاجتماعي والاقتراض البنكية في السعودية.

بعد ذلك قم بتحديد الشروط الخاصة بالميراث وذلك إذا كان رب الأسرة متوفى.

دخل المستفيد الشهري يجب ألا يزيد عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

عدم امتلاك المستفيد أي قطعة أرض أو عقار سكني أو سيارة خاصة به ومكتوبة باسمه.

أن يتعهد المواطن بعد بيع الإعانات التي حصل عليها أو يتصرف فيها وفقًا لأهوائه وأغراضه الشخصية.

طرق التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية

من أجل التواصل مع أحد العاملين في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية يمكنك الاتصال المباشر من أي خط محمول داخل المملكة العربية السعودية على رقم ٠٠٠٠ ٢١١ ١١ ٩٦٦+ أو من خلال الذهاب إلى الفرع الأساسي الخاص بالمؤسسة.