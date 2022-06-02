موعد إطلاق سراح مطلق النار على الرئيس الأمريكى الأسبق ريجان

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جدة - نرمين السيد - وأشارت الصحيفة إلى أن جون هينكلى على مرمى حجر من الحرية الكاملة، حيث سيُمنح إطلاق سراح غير مشروط فى 15 يونيو الجارى طالما كان حسن السلوك.
وكان جون هينكلى قد أطلق النار على الرئيس الراحل ريجان فى 30 مارس عام 1981، محاولا اغتياله، وتم القبض عليه، وقضت هيئة المحلفين بأن هينكلى غير مذنب فى هجومه على ريجان لكونه مختلاً عقلياً، لأنه نفذ الهجوم فى محاولة للفت انتباه الممثلة جودى فوستر التى كان مولعاً بها، ليمضى بعدها 20 عاما فى مستشفى للأمراض العقلية.
الرئيس الأمريكى الأسبق ريجان
وفى عام 2003، سمح قاضى المقاطعة الأمريكية بول إل فريدمان لـ هينكلى بالعيش خارج المستشفى ضمن قيود، وأشار فريدمان العام الماضى 2021 إلى أنه سيتم رفع جميع القيود عن هينكلى بحلول 15 يونيو 2022 إذا استمر محتفظا بسلوكه الجيد.
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