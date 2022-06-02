إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص خلال اشتباكات مع الاحتلال بـ«مخيم العروب»

جدة - نرمين السيد - أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحى، مساء الأربعاء، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى مخيم العروب شمال الخليل، حيث استشهدت الصحفية غفران وراسنة صباح اليوم.





وقالت مصادر فلسطينية، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال على عدة محاور فى المخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحى من نوع "التوتو"، وقنابل الغاز بكثافة صوب الشبان ومنازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص، والعشرات بالاختناق. وكانت الصحفية غفران وراسنة (31 عاما) استشهدت برصاص أحد جنود الاحتلال صباحا عند بوابة المخيم.

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