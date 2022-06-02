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عمر شويل - جدة رابط وخطوات استخراج تأشيرة البحرين للمقيمين بالسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مع اقتراب موعد الإجازة الصيفية يفضل كثير من المقيمين بالمملكة زيارة دولة البحرين للاستمتاع بطبيعتها وإطلالتها الخلابة على الخليج العربي.

رابط استخراج فيزا البحرين اونلاين

يتم استخراج فيزا البحرين الكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، التابع لوزارة الداخلية بمملكة البحرين.

فيزا البحرين للمقيمين في السعودية

سواء كنت مقيم بالمملكة العربية السعودية أو بأي دولة من دول التعاون الخليجي، فيمكنك اتباع نفس الخطوات، لاستخراج فيزا البحرين الكترونيًا.

بعد الدخول على الموقع الرسمي، اختر من eVisa services ثم apply for an visa.

اختر yes للتأكيد أنك مقيم بإحدى دول التعاون الخليجي.

ثم ادخل اسم الدولة التي تقيم بها، وغرض الزيارة، وإذا كان هناك غرض أخر للزيارة، ثم اختر جنسيتك كما هي مدونة بجواز السفر.

اضغط على next للانتقال للصفحة التالية.

اختر مدة الزيارة (1 month visa) أو المدة التي تحددها.

وتأكد مرة أخرى من البيانات التي أدخلتها ثم اضغط next.

قم بإدخال بياناتك كما هي في جواز السفر مرة أخرى.

في خانة given name ، قم بإدخال اسمك بالكامل باللغة الإنجليزية.

في خانة occupation ادخل وظيفتك.

وفي خانة job title ادخل المسمى الوظيفي.

تأكد من إدخال بريد الكتروني مفعل.

وفي الخانة الأخيرة قم بإدخال اسمك الكامل باللغة العربية.

بعد التأكد من صحة البيانات اضغط على التالي.

في الصفحة التالية يجب أن ترفع صورة جواز السفر بتنسيق pdf.

يمكنك رفع ملفات إضافية مثل حجز الفندق أو كشف حساب بنكي لتقوي فرص حصولك على التأشيرة.

عند ظهور الصفحة التالية، سيكون من الضروري جدًا أن تحفظ reference number، حتى تستطيع تتبع الطلب الذي قدمته.

والآن يمكنك استكمال الاجراء ودفع مبلغ 4 دينار بحريني عن طريق الضغط على pay by credit card.

أما إذا كنت ستصطحب أحد أفراد عائلتك، فقم بالضغط على submit another application.

وابدأ في ادخال بيانات المرافق بنفس الطريقة، وفي النهاية اختر عملية الدفع، وادفع المبلغ كاملًا.