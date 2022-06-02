نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج السادس الإبتدائي الدور الاول 2022 في جميع محافظات العراق على موقع الوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 في العراق عبر ملفات PDF يتم الكمشف عنها من خلال موقع وزارة التربية العراقية ومن خلال موقع نتائجنا وموقع ناجح العراق، حيث يستطيع الطلاب من استخراج نتائجهم في كشوفات المدرسة المقيد بها الطالب برقمه الامتحاني والطالب، وقد انتهت عدد من المحافظات من رفع النتائج وتحميلها على شبكة الإنترنت بالفعل، واستطاع الطلاب من استخراج نتائجهم برقم مقعد الطالب، فقد ظهرت نتيجة الكرخ 1 ومحافظة الكرخ 3 ومحافظة الرصافة 1، وجاري رفع نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 في العراق لباقي المحافظات في العراق، هذا ومن خلال الفقرات التالية نقدم لكم تفاصيل الحصول على نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 في العراق

يتم استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 في العراق بالجولة الأولى من العام الدراسي الجاري، حيث قد تم تحميل كشوفات ملفات بصيغة PDF على موقع وزارة التربية العراقية لكل من محافظات الرصافة الأولى والكرخ الأولى والكرخ الثالثة، ومن المتوقع أن تظهر النتائج تابعًا في كافة محافظات العراق، ويتم الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 في العراق بالرقم الامتحاني للطالب.

حيث يقوم الطالب النقر على تحميل أمام المحافظة التابع لها الطالب، ثم اختيار النطاق الذي تتبعه مدرسة الطالب ليتم تحميل كشوفات المدارس في تلك المحافظة أو تحميل المدرسة ليبحث الطالب عن اسمه بين الكشوفات أو الرقم الامتحاني ليتم استخراج النتائج على الفور، والكشف عن درجات المواد ومعدل نجاح الطالب.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 في العراق

من خلال وزارة التربية العراقية يتمكن الطالب العراقي من استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 في العراق جميع المحافظات برقم الطالب الامتحاني عبر اتباع الخطوات التالية: