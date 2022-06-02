نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 على موقع النتائج الرسمي برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس والرقم القومي للطالب لجميع المحافظات عبر عدة روابط إلكترونية قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحتها للطلاب وأولياء الأمور، ومن أبرز تلك الروابط الإلكترونية موقع وزارة التربية والتعليم وموقع منصة نتيجة شهادة ختمام التعليم الأساسي للنتيجة الاعدادية جميع المحافظات، ومن خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي، هذا وفيما يلي نوضح المزيد من التفاصيل عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 بالرقم القومي للمحافظات.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

أعلنت محافظة الدقهلية ومحافظة بني سويف اليوم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 وجاءت نسبة النجاح مرتفعة، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 عبر مواقع الوزارة، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 باقي المحافظات في الساعات القليلة المقبلة، ويتم استخراج النتائج بالرقم القومي.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

يتم استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 بالرقم القومي للطالب من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، وهذا من خلال اتباع ما يلي:

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي التابع لوزارة التربية والتعليم.

ثم يتم النقر على نتيجة الشهادة الاعدادية.

يتم اختيار الصف الثالث الاعدادي.

ثم حدد بعدها الفصل الدراسي الثاني.

اختار العام الدراسي 2022.

بعدها قم بكتابة الرقم القومي للطالب، ثم النقر على عرض النتيجة للاستعلام عن النتيجة وإظهار بيانات درجات الطالب.

استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 جميع المحافظات

يتم استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني من خلال منصة نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية: